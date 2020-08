Сухуми снимает ограничения на пересечение границы с Россией

По решению сухумских властей, с первого августа сняты ограничения на пересечение абхазского участка грузино-российской границы, введенные четыре месяца назад, и движение через границу возобновлено. Документ об отмене ограничения движения на границе с оккупированной Абхазией также подписал премьер-министр России Михаил Мышустин.

Граждане Российской Федерации не будут обязаны представлять какие-либо документы на Ковид-19 при посещении оккупированного региона. То же самое условие будет действовать для жителей Абхазии при посещении России.

О снятии ограничений на пересечении границы «президент» Абхазии Аслан Бжания объявил 31 июля, во время визита в Россию после того, как Россия приняла такое же решение в отношении региона.

«Мы благодарим руководство России за принятое решение, которое, несомненно, положительно повлияет на экономическую ситуацию (в регионе)», — сказал Аслан Бжания в обащении жителям региона.

По решению Сухуми, ограничения на пересечение грузино-российской границы были введены в конце марта с целью предотвращения распространения нового коронавируса. 28 июля ограничение было продлено до 4 августа.

На данный момент в оккупированном регионе зафиксировано 98 подтвержденных случаев Ковид-19. Из них 37 пациентов уже полностью выздоровели, а 3 умерли. В регионе с населением менее 250 000 человек, 60 новых случаев Covid-19 были обнаружены после 21 июля.

Что касается России, здесь зарегистрировано 850 000 подтвержденных случаев Ковид-19, а число умерших превышает 14 000.

В Грузии было подтверждено в общей сложности 1177 случаев Ковид-19, 955 из них уже полностью выздоровели, а 17 — умерли.

Несмотря на это, пункт пересечения на мосту через реку Ингури, соединяющий регион с остальной Грузией, по решению Сухуми, остается закрытым до сих пор.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)