В Сухуми возникли разногласия по поводу возобновления сообщения с Россией

«Премьер-министр» оккупированной Абхазии Александр Анкваб 3 августа призвал к «немедленной отставке» нескольких должностных лиц в системе здравоохранения региона, которые выразили отличающееся мнение по поводу возобновления сообщения через границу с Российской Федерацией.

Анкваб подверг критике «Министерство здравоохранения» и членов Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, включая заместителей министра здравоохранения Алхаса Конджария и Алису Ардзинба, за их «провокационные» и «панические» заявления.

Раздражение Анкваба последовало за встречей представителей медицинской сферы и «Министерства здравоохранения» по вопросу возобновления сообщения с Россией, которая состоялась 2 августа.

На встрече «заместитель министра здравоохранения» Алхас Конджария заявил, что возобновление сообщения с Россией было «неожиданным».

Конджария выразил недовольство тем, что возобновление сообщения с Российской Федерацией произошло не поэтапно, а одномоментно. Он также добавил, что Координационный совет рассматривал возможность постепенного открытия границы. В то же время, по его словам, желающие посетить Абхазию должны были иметь обязательство представить документ, подтверждающий прохождение теста на Ковид-19.

«С нами, местным населением, вирус начал широко распространяться, и больница в Гудауте была переполнена до открытия границы с Россией. Каждый день мы направляем около 8-10 новых пациентов, и уже на этом этапе мы понимаем, что с этим потоком пациентов будет чрезвычайно трудно справиться. «Если мы увеличим число прибывших нашего собственного населения, мы просто войдем в тупик и не сможем оказывать надлежащую медицинскую помощь нашим гражданам или другим», — сказал он.

На той же встрече «депутат» Алхас Джинджолия, который также является членом Оперативного штаба, сказал, что ограничения на контрольно-пропускном пункте через реку Псоу, который соединяет регион с Российской Федерацией, были необходимы.

Отвечая участникам встречи, Анкваб заявил, что сотрудники Оперативного штаба давно знали о продолжающихся переговорах между абхазским и российским руководством о возобновлении сообщения с Россией.

Анкваб также сказал, что «объективные трудности» с кадровым обеспечением определенных направлений здравоохранения и полной готовностью противостоять пандемиям – «не сенсационная новость». «Сама организация охраны здоровья в целом далека от должного уровня. И если данное положение дел явилось открытием для некоторых руководителей, то вывод может быть один – они плохие руководители, не ведающие, где и кем работают», — заявил он.

В ответ на заявление Анкваба «заместитель министра здравоохранения» Абхазии Алхас Конжария заявил 3 августа, что министерство не против восстановления транспортного сообщения. «(На заседании 2 августа) не затрагивался вопрос открытия государственной границы. Минздрав Абхазии и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не против этого, мы также как и все граждане Абхазии понимаем экономическое состояние и необходимость открытия границы. Мы говорим лишь о неукоснительном соблюдении всех эпидемиологических правил и норм, усилении ресурсов в Гудаутской больницу и налаживании взаимодействия с российскими коллегами».

Кризис с Ковид-19 и связанные с ним ограничения оказали существенное влияние на экономику Абхазии, которая в значительной степени зависит от доходов от туризма и сельского хозяйства. В начале июня «президент» оккупированной Абхазии Аслан Бжания заявил, что главный финансовый спонсор региона – Россия — приостановила финансирование инфраструктурных проектов на шесть месяцев, что привело к приостановке или отложению многих инфраструктурных проектов.

1 августа, по совместному решению Абхазии и России, четырехмесячное ограничение на контрольно-пропускном пункте Псоу на грузино-российской границе было снято и полностью восстановило передвижение граждан.

В то же время власти оккупированной Абхазии с середины марта до этого времени держат закрытым пункт пересечения через реку Ингури, связывающий регион с остальной Грузией.

В настоящее время в оккупированной Абхазии зарегистрировано 98 подтвержденных случаев Ковид-19, из которых 37 пациентов уже полностью выздоровели, а 3 умерли. Только с 21 июля в регионе было выявлено 60 новых случаев коронавируса.

