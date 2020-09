ГА ООН приняла резолюцию по ВПЛ в Грузии

Генеральная Ассамблея ООН 3 сентября приняла резолюцию, инициированную Грузией и еще 54 другими странами, которая в очередной раз подтверждает право всех беженцев и вынужденно перемещенных лиц на возвращение в оккупированную Абхазию и Цхинвальский регион. Резолюцию поддержало рекордное число стран — 84 страны, 13 – были против, 78 — воздержались.

Это тринадцатая, необязательная к выполнению резолюция, которую Генеральная Ассамблея ООН принимает ежегодно. Первая резолюция, принятая в 2008 году, касалась только оккупированной Абхазии, а все последующие документы касаются как Абхазии, так и оккупированного Цхинвальского региона.

В 2019 году резолюцию поддержали 79 стран, 15 – были против, 57 воздержались.

В 2018 году резолюцию поддержала 81 страна, 16 — против, 62 — воздержались.

В 2017 году резолюцию поддержали 80 стран, 14 — против, 61 — воздержались.

В этом году наряду с Российской Федерацией против резолюции выступили Беларусь, Бурунди, Куба, Северная Корея, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Судан, Сирия, Вьетнам и Зимбабве.

Науру и Венесуэла, которые в 2019 году голосовали против резолюции, в этом году не присутствовали на голосовании.

Боливия, Сальвадор и Мадагаскар, которые в 2019 году воздержались, поддержали резолюцию в этом году. Коморские Острова, выступавшие против в 2019 году, в этом году поддержали документ.

А Королевство Эсватини (бывший Свазиленд), которое в 2019 году поддержало резолюцию, в этом году не присутствовало на голосовании.

