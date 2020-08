Сергей Шамба рассказал о паспортизации жителей Гали, диалоге и торговле с Тбилиси

Сергей Шамба, бывший «министр иностранных дел» и бывший «премьер-министр» оккупированной Абхазии, который недавно был назначен «секретарем Совета безопасности» региона, дал пространное интервью русскоязычному изданию Радио Свобода «Эхо Кавказа», в котором он говорил о торговле и диалоге с Тбилиси, а также гражданстве жителей Гальского района.

Диалог и торговля с Тбилиси

Говоря о диалоге между Тбилиси и Сухуми, Шамба сказал: «посмотрите, в той же Европе… все страны воевали между собой, и кровавые войны были, но сегодня они живут дружно и развиваются прекрасно».

«Все время жить во вражде невозможно», — сказал он, добавив, что «это все (вооруженный конфликт) прошло, значит, надо думать о том, как выстроить дружественные отношения (с Тбилиси)».

По словам Шамба, ряд нерешенных вопросов между Тбилиси и Сухуми требует диалога и переговоров. «Я много лет был дипломатом, поэтому знаю, что любую проблему нужно решать путем диалога», — сказал он.

В этом контексте он говорил о «легализации» нелегальной торговли и предотвращении контрабанды на реке Ингури.

Несмотря на то, что заключение торгового соглашения с Тбилиси нереально — поскольку Тбилиси отказывается от достижения соглашения с Абхазией, Сухуми может ввести таможенный контроль на «границе», — заявил Шамба.

Вопрос о гражданстве в Гальском районе

Говоря о паспортизации населения Гали, Шамба отметил: «мы не должны этих людей отталкивать, потому что это в большей степени коренные жители Абхазии».

Шамба также заявил, что «неправильно», что из-за отказа в выдаче абхазских «паспортов» жителям Гали что они имеют гражданство Грузии. По его словам, у абхазов есть российские паспорта, несмотря на то, что Сухуми и Москва еще не подписывали Соглашения о двойном гражданстве.

«Сегодня они имеют права на вид на жительство, но я думаю, что это для них оскорбительно, потому что их предки жили на этой земле, многие из них были когда-то абхазцами», — заявил он.

«Я не сторонник того, чтобы в этом копаться, потому что если мы начнем копаться, кем были когда-то их предки, мы ничего хорошего из этого не извлечем и никогда не разберемся в этом вопросе», — отметил Шамба.

Согласно статистическим данным Сухуми, по состоянию на 1 января 2018 года, в Гальском районе проживало 30 259 человек. В 2014 году большинство из них были лишены т.н. гражданства со стороны Сухуми и с 2017 года им начали выдавать вид на жительство, что лишает жителей Гали политических прав и не позволяет участвовать в «президентских, парламентских выборах и выборах в органы местного самоуправления», организованных Сухуми. Во время «президентских выборов» 2019 года местная избирательная администрация зарегистрировала всего около 900 избирателей с абхазскими паспортами из Гали.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)