Трое граждан Грузии, которые были задержаны в оккупированной Абхазии 6 июня по обвинению в «незаконном пересечении государственной границы групповым образом», освобождены из заключения.

Служба государственной безопасности Грузии сообщила «Civil.ge», что задержанные уже находятся на территории, контролируемой Тбилиси.

