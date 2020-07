«Президенты» Абхазии и Цхинвали проголосовали на плебисците за конституционные поправки России

«Президенты» оккупированной Абхазии и Цхинвали — Аслан Бжания и Анатолий Бибилов, приняли участие в плебисците по конституционным поправкам в Российской Федерации, которые, среди прочих изменений, позволяют действующему президенту России Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.

Новоизбранный «президент» оккупированной Абхазии Аслан Бжания, имеющий российское гражданство, проголосовал на плебисците за конституционные изменения. То же самое сделал и Анатолий Бибилов.

Бибилов отметил, что как гражданин России, он «должен был обязательно проголосовать по поправкам в Конституцию РФ», которые «необходимы не только для самой России, но и для Южной Осетии».

Ранее, в июне, «президенты» оккупированных регионов посетили Москву, где приняли участие в военном параде, посвященном 75-й годовщине победы во Второй мировой войне.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)