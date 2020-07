Назначен новый руководитель администрации Гали

«Президент» оккупированной Абхазии Аслан Бжания 21 июля назначил 49-летнего Константина Пилиа исполняющим обязанности главы абхазской администрации Гальского района.

На этой должности Пилиа сменил Омара Бганба, который был назначен главой администрации Гали предшественником Бжания Раулем Хаджинба в декабре 2019 года.

С 2012 года Пилиа является председателем «Городского совета» Сухуми. Ранее, во время вооруженного конфликта в Абхазии в 1992-93 годах он воевал против грузинской стороны.

По статистическим данным Сухуми, по состоянию на 1 января 2018 года в Гальском районе проживало 30 259 человек. В 2014 году Сухуми лишил большинство из них т.н. «гражнаства Абхазии», а с 2017 году им выдается вид на жительство, что лишает жителей Гали политических прав и не позволяет участвовать в «президентских, парламентских выборах и выборах в органы местного самоуправления», организованных Сухуми. Согласно абхазскому законодательству, глава районной администрации назначается «президентом». Местные жители имеют право избирать районный совет, хотя последний раз жители Гали участвовали в местных выборах в 2011 году. После того, как в 2014 году местное население лишили абхазского гражданства, Сухуми не может проводить местные выборы в Гали. Следует отметить, что территория Гальского района, находящегося под управлением абхазской администрации, существенно сокращена, чем традиционная территория Гальского муниципалитета, которая до сих пор признается Грузией. В середине 1990-х годов Сухуми создал новый муниципалитет Ткварчели за счет муниципалитетов Гали и Очамчире. В условиях сухумской власти, часть Гальского муниципалитета, в частности село Ачигвара, населенное преимущественно грузинами, было присоединено также к Очамчирскому району.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)