Назначен новый руководитель администрации Гали

По статистическим данным Сухуми, по состоянию на 1 января 2018 года в Гальском районе проживало 30 259 человек. В 2014 году Сухуми лишил большинство из них т.н. «гражнаства Абхазии», а с 2017 году им выдается вид на жительство, что лишает жителей Гали политических прав и не позволяет участвовать в «президентских, парламентских выборах и выборах в органы местного самоуправления», организованных Сухуми.

Согласно абхазскому законодательству, глава районной администрации назначается «президентом». Местные жители имеют право избирать районный совет, хотя последний раз жители Гали участвовали в местных выборах в 2011 году. После того, как в 2014 году местное население лишили абхазского гражданства, Сухуми не может проводить местные выборы в Гали.

Следует отметить, что территория Гальского района, находящегося под управлением абхазской администрации, существенно сокращена, чем традиционная территория Гальского муниципалитета, которая до сих пор признается Грузией. В середине 1990-х годов Сухуми создал новый муниципалитет Ткварчели за счет муниципалитетов Гали и Очамчире. В условиях сухумской власти, часть Гальского муниципалитета, в частности село Ачигвара, населенное преимущественно грузинами, было присоединено также к Очамчирскому району.