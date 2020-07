Абхазский омбудсмен говорит о нарушении прав грузин в Гали

Уполномоченный по правам человека оккупированной Абхазии Асида Шакрыл представила депутатам региона свой ежегодный доклад, в котором отражена текущая ситуация в оккупированном Россией регионе с точки зрения защиты прав человека.

В докладе, который отражает события последних двух лет, омбудсмен освещает политику властей, которая направлена на дискриминацию этнических грузин, проживающих в Гальском районе.

Омбудсмен выражает обеспокоенность в связи с тем, что население Гали сталкивается с проблемами в получении абхазских паспортов, причиной чего являются различные препятствия, создаваемые местными властями.

Шакрыл подчеркнула, что из-за частого закрытия КПП на мосту Ингури ограничена свобода передвижения.

По ее словам, местное население не располагает информацией заранее, когда будет закрыт КПП и на какой срок.

Омбудсмен подчеркнула, что переход на остальную часть Грузии жизненно важен для большинства населения, поскольку они получают лечение и различные социальные пособия на территории, контролируемой Тбилиси.

Согласно докладу, жители Гальского района платят налоги на недвижимость, которые там намного выше, чем в остальной части оккупированного региона.

Уполномоченный по правам человека также отметила, что существует проблема с получением образования на родном языке в регионе, поскольку в школах уроки преподаются на русском языке, в то время как большинство учащихся из числа этнических грузин плохо говорят на этом языке.

