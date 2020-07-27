Источник: tsalenjikha.gov.ge
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Председателю Сакребуло Цаленджихского муниципалитета предъявили обвинения в контрабанде

27/07/2020 - 14:03
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Председателю Сакребуло Цаленджихского муниципалитета Темуру Гвинджилия и начальнику секретариата Аппарата Сакребуло того же муниципалитета Матэ Гвинжилия правоохранители предъявили обвинения по факту перевозки безакцизных сигарет.

По информации Генеральной прокуратуры, в ходе расследования выяснилось, что 26 июля Темур и Матэ Гвинджилия на территории села Паъулани Цаленджихского муниципалитета с оккупированной Абхазии перевозили 8 310 коробок безакцизных сигарет на сумму 34 071 лари в автомобиле, которым управлял председатель сакребуло.

Следственный орган обвиняет задержанных в групповом изготовлении, хранении, реализации или перевозки безакцизных товаров в особо крупных размерах. В случае доказательства вины им грозит от шести до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители задержали обвиняемых еще вчера. Прокуратура уже обратилась в Зугдидский районный суд с ходатайством об избрании для них предварительного заключения в виде меры пресечения.

Темур Гвинджилия попал в Сакребуло Цаленджихского муниципалитета по списку правящей Грузинской мечты. Должность председателя Сакребуло он занимал с 2014 года.

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