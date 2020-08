Сухуми временно открывает т.н. пункт пересечения на Ингури

Власти оккупированной Абхазии с 5 по 9 августа временно открывает т.н. пункт пересечения на мосту через реку Ингури, чтобы с контролируемой Тбилиси территории в регион смогли вернутся лица, имеющие т.н. «абхазские паспорта», и другие лица, проживающие на территории оккупированного региона. Об этом сообщают местные СМИ.

Желающие вернуться из остальной Грузии в оккупированный регион будут проходить медико-санитарное обследование в пункте пересечения.

Власти оккупированной Абхазии 27 февраля впервые закрыли пункт пересечения на мосту Ингури по причине предотвращения распространения нового коронавируса. 14 марта Сухуми на неопределенный срок продлил запрет на пересечение указанного пропускного пункта.

После этого Сухуми трижды открывал т.н. пункт пересечения на Ингури в гуманитарных целях.

Первый раз пункт пересечения открылся 26-31 мая, и 532 человека вернулись в оккупированный регион. Во второй раз — 22-24 июня, и 1 111 человек пересекли Ингури и вернулись в оккупированную Абхазию. В третий раз, 13 июля – на этот раз в оккупированный регион из остальной Грузии перешли 2 085 человек.

Первый подтвержденный случай Ковид-19 в оккупированной Абхазии был выявлен 7 апреля. Ранее, 30 марта, у гражданина Грузии, проживающего в Гальском районе оккупированной Абхазии, был подтвержден коронавирус после того, как прошел обследование на контролируемой Тбилиси территории, в Зугдидской больницу.

В настоящее время в оккупированном регионе зарегистрировано 109 подтвержденных случаев Ковид-19. 37 из них уже полностью выздоровели, трое умерли. Только с 21 июля в оккупированной Абхазии было выявлено более 70 новых случаев коронавируса.

