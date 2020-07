Консорциум развития Анаклия подал иск в Арбитражный суд на Грузию

Консорциум развития Анаклия (ADC) и один из крупнейших инвесторов компании Боб Мейер подали 29 июля отдельные иски против Грузии по поводу «нарушения их прав в проекте порта Анаклия».

Согласно пресс-релизу компании от 30 июля, этими двумя исками Консорциум развития Анаклиа и Боб Мейер требуют восстановления их «нарушенных прав» в проекте и в качестве компенсации – выплату 1 миллиарда долларов США.

По утверждению консорциума, целью «как открытой, так и скрытой кампании», развернутой правительством и Грузинской мечтой против них, было то, чтобы проект глубоководного порта в Анаклиа «никогда не был реализован».

В 2016 году тогдашний премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что глубоководный порт Анаклия будет построен Консорциумом развития Анаклия, совместным предприятием, основанным TBC Холдингом и американской компанией Conti International.

Знаки вопроса вокруг реализации проекта глубоководного порта Анаклия возникли в конце 2019 года после того как Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в связи с осуществленной TBC банком в 2008 году транзакцией против учредителей TBC банка Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые в то же время были главными партнерами в проекте Анаклия.

После этого, в августе 2019 года, Conti International решила покинуть консорциум.

В начале 2020 года правительство Грузии расторгло контракт с Консорциумом развития Анаклия. Тогда министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили заявила журналистам, что правительство ищет «более серьезного и финансово более сильного» партнера для строительства глубоководного порта в Анаклия.

