Covid-19, дезинформация и внешняя политика в опросе общественного мнения по заказу НДИ США

Национально-демократический институт США (НДИ) 28 июля опубликовал результаты опроса общественного мнения, которые отражают взгляды общества по широкому кругу вопросов, включая Covid-19 и дезинформацию, а также поддержку интеграции в ЕС и НАТО в условиях пандемии.

Полевые работы для исследования общественного мнения были проведены Кавказским центром исследовательских ресурсов по заказу НДИ США и при финансовой поддержке со стороны UK Aid правительства Великобритании в период 26-30 июня 2020 года путем телефонного интервью. В рамках исследования было опрошено 1550 респондентов по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий). Кроме того, для исследования в 5 городах — Тбилиси, Зугдиди, Батуми, Марнеули и Ахалкалаки были проведены 10 фокус-групп. По информации НДИ США, средняя погрешность в результатах опроса составляет +/- 2%.

Источники информации и доверие к ним

Согласно результатам опроса, «большинство населения обеспокоено распространением ложной информации о коронавирусе, но в то же время убеждено, что может отличить ложь от правды».

84% респондентов получают информацию о пандемии по телевидению, 41% — в социальных сетях, а 26% — от соседей, друзей, членов семьи и коллег.

Что касается достоверности источников информации, 90% респондентов доверяют Национальному центру по контролю за заболеваниями, 85% доверяют властям Грузии, 73% журналистам/СМИ, 66% местным органам власти и 61% религиозному лидеру/Церкви.

33% респондентов говорят, что из информации, полученной о Covid-19, им трудно понять, что является правдой, а что нет, а 60% говорят, что это легко понять.

73% респондентов считают, что низкий уровень распространения нового коронавируса и смертности в стране является результатом правильных шагов, предпринятых правительством и врачами, а 17% считают, что это «заслуга нашей генетики и религии».

«Превенция была произведена вовремя. Границы были закрыты, полеты запрещены, и мы, грузины, не были так уж сильно неорганизованными, мы в основном подчинялись (правилам), и это имело свой результат», — сказал 28-летний респондент мужчина, опрошенный в фокус-группе.

Дезинформация и конспирационные теории

Только 13% респондентов считают, что Covid-19 возник естественным путем, 30% считают, что вирус был создан в лаборатории и распространялся преднамеренно, 22% считают, что он был создан в лаборатории и распространился случайно, 3% считают, что вирус вообще не существует, 32% не имеют ответа на вопрос.

Говоря о Лаборатории Лугара, которая стала мишенью российской дезинформационной кампании в условиях пандемии, 66% респондентов заявили, что центр предотвращает распространение Covid-19, 4% считают, что наоборот – способствует распространению, 6% ничего не слышали о Лаборатории Лугара. 17% не имеют ответа.

«Я слышал по телевидению, что якобы у России есть подозрения, что против них делается что-то, но почему-то я так не думаю, но если что-то будет сделано, я соглашусь», — сказал 66-летний мужчина, житель Тбилиси.

На вопрос — «прибегали ли вы к каким-либо средствам народной медицины для защиты от коронавируса или его лечения?» — 78% ответили «нет», 19% ответили утвердительно.

По заявлению 46% респондентов, в случае наличия вакцины против Covid-19, они не сделали бы прививку, 38% — сделали бы прививку, а 15 — не имели ответа на вопрос.

По мнению 10% респондентов, Covid-19 связан с инфраструктурой технологии 5G Интернета, 45% не согласны с этой теорией, 16% ничего не слышали о 5G, а 30% — не знают.

29% респондентов считают, что конкретная страна намеренно распространяет дезинформацию о Covid-19 в Грузии, 35% считают, что это неправда, а 36% не знают.

Из 29%, которые считают, что конкретная страна распространяет дезинформацию о вирусе, 36% говорят, что не знают, какая страна это делает, 33% говорят, что это Россия, 27% — Армения, и 11% — обвиняет Китай в распространении дезинформации.

Религия и вирус

В этом году на пасхальной литургии в храмах присутствовало только 10% опрошенного православного населения.

53% респондентов считают, что их верующих их религии от заражения Covid-19 защитит вера, а 38% — не разделяют это мнение.

Согласно результатам опроса, граждане, проживающие в Тбилиси в возрасте от 18 до 34 лет, не согласны с указанным мнением.

Поддержка интеграции в ЕС и НАТО

76% респондентов поддерживают заявленную цель правительства Грузии вступить в ЕС. Этот показатель снизился на 6 процентных пунктов по сравнению с данными за ноябрь 2019 года.

На вопрос — «Как пандемия изменила ваше отношение к ЕС?» — 19% ответили, что в положительную сторону, 9% — в отрицательную, а для 61% пандемия никак не повлияла на их отношение к ЕС.

69% респондентов поддерживают заявленную правительством цель вступления страны в НАТО. Этот показатель на 5 процентных пунктов выше показателя за ноябрь 2019 года.

В то же время 59% респондентов считают, что «Грузия получит больше пользы от европейской и евроатлантической интеграции». 11% говорят, что страна получит больше пользы, если «откажется от европейской и евроатлантической интеграции в обмен на улучшение отношений с Россией». 12% не согласны ни с одним из мнений.

Примечательно, что европейскую и евроатлантическую интеграцию страны в большей степени поддерживают молодые граждане в возрасте от 18 до 34 лет, и они не одобряют идею отказа от этого курса в обмен на улучшение отношений с Россией.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)