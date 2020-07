13-й раунд диалога между ЕС и Грузией в области прав человека

Тринадцатый раунд ежегодного диалога по правам человека между ЕС и Грузией состоялся 2 июля посредством видеоконференции, на котором обсуждались события после предыдущего диалога в мае 2019 года. Стороны приветствовали прогресс, достигнутый в области прав человека в Грузии, и признали особые проблемы, связанные с пандемией коронавируса для международной защиты прав человека.

В совместном заявлении, опубликованном после Тринадцатого раунда, подчеркивается приверженность общепризнанным принципам прав человека, независимо от религии, вероисповедания, этнической принадлежности, расы, пола, языка, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, способностей или любых других признаков.

В связи с этим ЕС подчеркнул ограничение свободы передвижения, произвольные задержания, нарушение прав собственности, ограничение получения образования на родном языке, а также постоянные препятствия, с которыми сталкиваются ВПЛ в процессе осуществления права на безопасное и достойное возвращение в свои дома.

Европейский союз выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу закрытия в сентябре 2019 года административной границы в Цхинвальском регионе/Южной Осетии, что имело «критические гуманитарные последствия в Ахалгорском регионе, особенно во время пандемии коронавируса».

Приветствуя поправки к Конституции, принятые Парламентом, Евросоюз отметил «важность принятия амбициозной реформы избирательного законодательства на основе рекомендаций ОБСЕ и ее Бюро по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) при широкой парламентской поддержке и ее своевременном и эффективном осуществлении».

Он призвал Грузию «продолжить свои усилия для улучшения участия женщин и представителей национального меньшинства в политике, а также во всех сферах общественной жизни».

Евросоюз в очередной раз призвал Грузию предпринять усилия для обеспечения того, чтобы Инспекция труда стала полноценной.

Он также призвал Грузию и впредь учитывать мнение гражданского общества в процессе выработки политики и подчеркнул «ценную текущую работу», проводимую Аппаратом народного защитника и новой Службой государственного инспектора.

Евросоюз приветствовал текущую реформу в сфере систем исполнения наказания и предотвращения преступления Министерства юстиции Грузии, а также подход Специальной пенитенциарной службы, ориентированный на человека, в ответ на пандемию коронавируса.

Диалог проходил под председательством первого заместителя министра иностранных дел Грузии Вахтанга Махароблишвили и главы Департамента Европейской службы внешних действий Ричарда Тиббелса от Европейского союза.

Следующий раунд диалога состоится в Тбилиси в 2021 году.

