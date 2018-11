По полученным пожертвованиям с 79,66%-ми лидирует Саломе Зурабишвили

Согласно последним данным Службы государственного аудита, в период с 17 по 28 октября пожертвования получили 11 политических субъектов. Общий объем денежных и неденежных пожертвований составила 2 866 488 лари.

За отчетный период 97,65% пожертвований — 2 799 620 лари были распределены между четырьмя избирательными субъектами. 79,66% всех пожертвований — 2 283 653 лари получила кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия Грузинская мечта. С 286 000 лари (9,97%) за ней следует партия «Промышленность спасет Грузию», от имени которой на президентских выборах баллотировался Отар Меунаргия (№ 22). Затем идет Единое национальное движение с 151 457 лари (5,28%) и Европейская Грузия 81 235,8 лари (2,83%).

В течение отчетного периода пожертвования в размере 29 550 лари получила «Свободная Грузия», 2 801 лари – «Свободные демократы», 1000 лари — Лейбористская партия и 670 лари – Христианско-демократическое движение. 33 лари в виде денежного пожертвования и 15 522 лари в виде неденежного пожертвования получил Новый политический центр Гирчи, неденежные пожертвования на сумму 600 лари получил независимый кандидат в президенты Владимир Ноникашвили (№ 62).

Помимо денежных пожертвований, на оплату представителям на избирательных участках от 14 политических субъектов из государственного бюджета было потрачено 5 340 000 лари. Каждый субъект на эти цели получил сумму в размере 381 450 лари.

28 октября в Грузии 28 октября в Грузии состоялся первый тур президентских выборов, на котором ни один кандидатов не смог получить более 50% голосов избирателей. Борьбу за президентское кресло во втором туре продолжат кандидат в президенты Саломе Зурабишвили (38,64%), поддерживаемая Грузинской мечтой, и кандидат в президенты от оппозиционного объединения Григол Вашадзе (37,74%). Второй тур выборов должен пройти в течение максимум двух недель после объявления результатов первого тура. ЦИК должен опубликовать результаты первого тура не позднее, чем через 20 дней после дня голосования. Второй тур выборов предположительно состояться в конце ноября или начале декабря. Это последние выборы, когда население выбирает президента страны путем прямых выборов.

This post is also available in: Грузинский