«TI Грузия» говорит о неравном распределении финансов между партиями

Согласно результатам исследования, которые были опубликованы неправительственной организацией «Международная прозрачность — Грузия» 8 июля, в 2021 году суммарные доходы и расходы правящей Грузинской мечты были почти в два раза выше, чем у остальных (16) партий, что «свидетельствует о крайне неравномерном распределении средств между партиями».

«Международная прозрачность — Грузия» изучила в общей сложности финансы 17 партий, которые либо получили государственное финансирование в 2021 году, либо получили доход не менее 100 000 лари в том же году.

Доходы партий

По заявлению организации, 17 политических партий получили в сумме доход в размере около 43 млн лари, из которых 63% (27,3 млн лари) составили пожертвования, 32% (13,9 млн лари) — государственное финансирование и 5% (1,6 млн лари) — доходы иного вида, в ом числе, кредиты.

60% от общих доходов – 26 млн лари – получила Грузинская мечта; 5,1 млн лари – Единое национальное движение; 3,3 млн лари — Лело; 1,9 млн лари – Европейская Грузия; 1,6 млн лари — партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария «За Грузию»; по 1 млн лари — Альянс Патриотов и Стратегия Агмашенебели.

Согласно исследованию, пожертвования получили 13 из 17 партий на общую сумму 27,4 млн лари. 72% пожертвований – 19,8 млн лари – получила Грузинская мечта; 2,9 млн лари — Национальное движение; 2,5 млн лари – Лело; 1,6 млн лари – партия «За Грузию»; 236 271 лари — Европейская Грузия.

Что касается государственного финансирования, то, по данным «Международной прозрачности — Грузия», «традиционно» наибольшую сумму получила Грузинская мечта — 5,1 млн лари (37%); 2,2 млн лари — Единое национальное движение; 1,1 млн лари – Европейская Грузия; 1 миллион лари Альянса патриотов; 939 925 лари – Стратегия Агмашенебели.

Расходы партий

По данным «Международной прозрачности – Грузия», 17 политических партий потратили в общей сложности 41,9 млн лари, из которых 62% — 25,8 млн лари — правящая партия. Единое национальное движение потратило 5,1 млн лари; Лело — 3,3 млн лари; Европейская Грузия — 1,7 млн ​​лари; партия «За Грузию» – 1,3 млн лари; Альянс патриотов – 1,1 млн лари; Стратегия Агмашенебели — 1 млн лари.

Значительную часть расходов — 49% (19 млн лари) партии потратили на рекламу. Грузинская мечта потратила на рекламу 13,3 млн лари, что составляет 70% от общих расходов на рекламу. На рекламу партия Лело потратила 1,9 млн лари, Национальное движение — 1,6 млн лари, Стратегия Агмашенебели — 746 893 лари.

Коррупция или другие возможные нарушения

По информации «Международной прозрачности — Грузия», в 2021 году юридические лица-доноры Грузинской мечты и компании, связанные с донорами – физическими лицами, выиграли государственные тендеры на общую сумму около 320 миллионов лари и получили упрощенные контракты на закупку на сумму 19 миллионов лари.

«Эти компании и доноры, прямо или косвенно связанные с ними, за тот же период пожертвовали в пользу Грузинской мечты около 4,5 млн лари», — говорится в исследовании.

Перейдите по Перейдите по ссылке , чтобы узнать подробнее об исследовании.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)