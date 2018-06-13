Парламентская следственная комиссия по делу об убийстве двух подростков утвердила список лиц для допроса

Временная парламентская следственная комиссия, расследующая убийство двух подростков на улице Хорава в Тбилиси, утвердила на своем сегодняшнем заседании список лиц, которые будут приглашены для получения от них разъяснений.

Список на заседании представил председатель следственной комиссии депутат Серги Капанадзе, а комиссия в полном составе поддержала его.

В число лиц, которые будут допрошены комиссией, наряду с родителями подростков Зазой Саралидзе и Давидом Дадунашвили входят также и один из главных свидетелей по делу Михаил Каландия, задержанные Мирза Субелиани и Мераб Морчадзе. Кроме того, в список вошли также другие подростки, участвовавшие в деле, и их представители.

В список лиц, подлежащих допросу в комиссии, внесены также министр внутренних дел Георгий Гахария и министр юстиции Теа Цулукиани, заместитель министра внутренних дел Натиа Мезвришвили, представитель МВД Каха Сирадзе, а также следователи и прокуроры по делу.

Комиссия также пригласит бывшего главного прокурора Ираклия Шотадзе, исполняющего обязанности главного прокурора Мамуку Васадзе, прокурора Тбилиси Малхаза Капанадзе, его заместителя Константина Сирадзе, а также экспертов и администрацию школы, в которой учились убитые подростки.

По словам Серги Капанадзе, это неполный список, и со временем число лиц, подлежащих допросу, может возрасти. Он также сказал, что материалы расследования уже были переданы комиссии, и все готово для того, чтобы начать «интенсивную» работу. Ада Маршания, член Альянса патриотов, сегодня официально покинула Комиссию. Следующее заседание комиссии состоится 20 июня.

Парламент утвердил Временную следственную комиссию 6 июня текущего года. Вопрос о создании Временной следственной комиссии был поставлен на повестку дня после того, как Тбилисский городской суд не смог установить личность убийцы одного из убийтых подростков Давида Саралидзе. Решение суда вызвало протест со стороны отца Давида Саралидзе Зазы Саралидзе и общественности. После этого парламентская оппозиция потребовала создания Временной следственной комиссии.

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