МВД задержало двух человек по делу об убийству двух подростков

Министерство внутренних дел Грузии задержало двух лиц — Мирзу Субелиани и Мераба Морчадзе – в рамках повторного расследования по делу об убийстве двух подростков на улице Хорава. Задержанным выдвинуты обвинения о неоповещении о преступлении и воздействии на свидетеля.

По сообщению МВД, задержание этих двух лиц было обусловлено «другими доказательствами, которые были представлены сторонами в суде, а также вследствие изменения одним из главных свидетелей своих показаний и показаниями тех обвияемых, которые на этапе следствия пользовались правом на молчание и первое показание дали лишь на заключительном заседании суда.

По сообщению министерства, Мераб Морчадзе с целью изменения показаний в суде, оказывал влияние на одного из обвиняемых, который обличал в убийстве сына друга Мераба Морчадзе. По данным ведомства, за дачу ложных показаний на суде он также заплатил определенную денежную сумму. Кроме того, он обещал обвиняемому «урегулирование проблем с правоохранительными органами, которые могли бы возникнуть в результате изменеия показаний».

Что касается Мирзы Субелиани, по заявлению МВД, он обвиняется в неоповещении правоохранителям информации об одном из обвиняемых. МВД заявляет, что Мирза Субелиани признает вину.

Отец одного из убийтых подростков Давида Саралидзе Заза Саралидзе приветствовал задержание Мирзы Субелиани, но отметил, что Субелиани «не только пытался прикрыть преступление и преступника», но и важно также «какое влияние Мирза Субелиани оказывал на дело».

Заза Саралидзе также интересуется, почему до этого времени не допрошены главный свидетель по делу Михаил Каландия и те прокуроры, которые «сшили это дело». «Очень прошу министра (ВД), путь не играют со мной», — заявил Заза Саралидзе. По его словам, «Михаил Каландия и прокуроры напрямую должны быть привлечены к ответственности». По его же словам, информация об убийстве была также и у супруги Субелиани и сестры его супруги».

Саралидзе подозревает, сто задержание Мирзы Субелиани было показным и что это результат своеобразной сделки между МВД и Субелиани. По его словам, Субелиани был «первым, кто сфальсифицировал дело» и вместе с ним следствие должно задержать всех тех, кто действовал по его поручению.

Саралидзе требует от следствия выполнения всех его требований и в то же время, он планирует принять участие в акции протеста, которая должна пройти у здания Парламента в Тбилиси в воскресенье.

Мирза Субелиани работал в Прокуратуре во время убийства несовершеннолетних на улице Хорава в декабре прошлого года. Он является дядей одного из главных свидетелей Михаила Каландия. Субелиани покинул пост вскоре после произошедшего.

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