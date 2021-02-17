Оппозиция и ее сторонники протестуют против результатов парламентских выборов, 1 ноября, 2020 г., Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Парламент поддержал создание следственной комиссии по изучению выборов 31 октября

17/02/2021 - 21:37
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Парламент Грузии на своем пленарном заседании 17 февраля 78 голосами против ни одного поддержал создание временной комиссии по изучению предполагаемых нарушений на парламентских выборах 31 октября 2020 года.

Согласно постановлению, инициированному Грузинской мечтой, следственная комиссия, которая будет работать в течение трех месяцев, «ответит», были ли какие-либо нарушения, которые «оказали существенное влияние на волеизъявление избирателей и окончательные результаты. Выборов». К работе комиссии будут привлечены эксперты, представители неправительственных организаций и депутаты от оппозиции.

У Парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам есть три дня, чтобы представить общее количество членов комиссии, определить соответствующие квоты и представить их Бюро Парламента на утверждение.

Согласно Регламенту Парламента, не менее половины членов комиссии по расследованию должны быть укомплектованы оппозиционными законодателями.

С учетом данности, существующей на сегодня, в работу комиссии от оппозиции, скорее всего, будут вовлечены только депутаты от партий «Граждане» и «Европейские социалисты».

Большинство других оппозиционных партий, преодолевших 1%-й барьер на октябрьских парламентских выборах, до сих пор не признают результаты выборов и отказываются пройти в Парламент. Они требуют проведения новых выборов, изменений в Избирательной администрации, реформы избирательной системы и освобождения «политических заключенных».

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17/02/2021 - 21:37
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