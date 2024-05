ელჩი ჰერჩინსკი და პრეზიდენტი ზურაბიშვილი ევროპის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდნენ

9 მაისს, რუსთაველის თეატრში, ევროპის დღისადმი მიძღვნილ გალა კონცერტზე ევროკავშირის ელჩი საქართველოში პაველ ჰერჩინსკი და საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სიტყვით გამოვიდნენ და ისეთ აქტუალურ საკითხებზე გაამახვილეს ყურადღება, როგორიცაა საქართველოს დაშორება ევროკავშირისგან „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონის გამო და ავტორიტარული ტენდენციების გაძლიერება, ასევე 8 მაისის ძალადობა. მიწვევის მიუხედავად, ღონისძიებას „ქართული ოცნების“ წევრები არ დასწრებიან.

ევროკავშირის ელჩის პაველ ჰერჩინსკის გამოსვლა

თავის გამოსვლაში ევროკავშირის ელჩმა გასულ წელს საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის ისტორიული გადაწყვეტილება გაიხსენა და განაცხადა, რომ „სწორედ ამიტომ, დღეს, სულ რამდენიმე თვის შემდეგ, რაც ევროკავშირმა საბოლოოდ ფართოდ გაუღო კარი საქართველოს, გულდასაწყვეტია ყოყმანისა და დაეჭვების დანახვა. დაბნეულობის, დაყოფის და უფრო უარესი, დაშინების და ძალადობის დანახვა“.

მისი თქმით, როგორც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა, „საქართველო გზაგასაყარზეა. ის ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე უნდა დარჩეს“.

ელჩმა ჰერჩინსკიმ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ამ წლის ბოლოს ევროკავშირი გადაწყვეტს გადადგამს თუ არა საქართველო შემდეგ ნაბიჯს მისი წევრობისკენ. მაგრამ „ამისთვის საქართველომ უნდა აჩვენოს ევროკავშირის ღირებულებებისადმი მტკიცე ერთგულება და საჭირო რეფორმები განახორციელოს“. ელჩმა განაცხადა, რომ „ეს შესაძლებლობა არსებობს სწორედ ახლა. ის ხელიდან არ უნდა გაუშვათ. არ გაუშვათ ის ხელიდან“.

ელჩმა ჰერჩინსკიმ განაცხადა, რომ ევროკავშირი საქართველოს ელოდება. „გვინდა, რომ საქართველო თავისი მშვიდობიანი და ეკონომიკურად სტაბილური მომავლის უზრუნველყოფაში წარმატებული იყოს. გვინდა, რომ გახდეთ ჩვენი კავშირის ნაწილი, რადგან პატივს ვცემთ საქართველოს ამაყ ხალხს, რომელიც არის მშვიდობისმოყვარე, ნიჭიერი და ევროკავშირის ძირითად ღირებულებებს იზიარებს“.

მან ერთიანობის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი და ქართულ ენაზე განაცხადა: „ძალა ერთობაშია“. ჰერჩინსკიმ აღნიშნა, რომ „ევროკავშირის შემდეგი გაფართოება აუცილებლად მოხდება, მოხდება ეს საქართველოსთან ერთად თუ საქართველოს გარეშე, ეს დამოკიდებულია მხოლოდ თქვენზე, საქართველოს მოსახლეობაზე“.

პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლა

სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა იმ ფუნდამენტურ ღირებულებებზე ისაუბრა, რომელსაც საქართველო ევროკავშირთან იზიარებს, და მანაც გაიმეორა ევროკომისიის პრეზიდენტის ფონ დერ ლაიენის სიტყვები, რომ „საქართველო არის გზაგასაყარზე მის ევროპულ მომავალსა და რუსულს წარსულს შორის“.

პრეზიდენტმა ევროპისკენ სვლისთვის ქართველი ხალხი, სამოქალაქო საზოგადოება და ახალგაზრდობა შეაქო, თუმცა აღნიშნა, რომ საქართველო ახლა დიდი ძალადობის მომსწრეა. მან აღნიშნა, რომ ეს ძალადობა გამოიყენება „ერის კოლექტიური სურვილის წინააღმდეგ, რომ იყოს დამოუკიდებელი“. პრეზიდენტმა ასევე ახსენა ოპონენტების ცემა, შავი სიები, რეპრესიები, რომლებიც ამჟამად ქვეყანაში ხდება და ხაზი გაუსვა, რომ ასეთ მეთოდებს „არაფერი აქვს საერთო ევროპულ მიზნებთან და ძალიან ჰგავს ავტორიტარული რეჟიმების მეთოდებს, რომლებიც სხვების აღმოფხვრას ცდილობენ და ადანაშაულებენ მათ უცხოური ინტერესების გატარებაში“.

პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საქართველოს პარტნიორები, რომლებიც მხარს უჭერდნენ მის დამოუკიდებლობას, ინსტიტუტებსა და განვითარებას, ახლა ძალადობის სამიზნეები გახდნენ, ვინაიდან მათ „დესტაბილიზაციის გამოწვევაში, ომის გაღვივებასა და დაპირისპირების სურვილში“ ადანაშაულებენ.

„ქართველი ერი დღეს აქ არ იქნებოდა 26 საუკუნის შემდეგ, გონიერი რომ არ ყოფილიყო, რადგანაც ის ბრძენია, პროვოკაციებს არ წამოეგება, დაპირისპირებაზე არ წავა, მაგრამ არც დანებდება, ბოლომდე ივლის და გაიმარჯვებს თავის ევროპულ გზაზე თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების გზით, რასაც ის და მე დავიცავთ უკანასკნელ მომენტამდე“, – დაასრულა პრეზიდენტმა.

