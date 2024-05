Посол ЕС Херчински и президент Зурабишвили выступили на мероприятии, посвященном Дню Европы

9 мая в Театре Руставели в Тбилиси, на гала-концерте, посвященном Дню Европы, выступили с речью посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которые заострили внимание на таких актуальных вопросах, как отдаление Грузии от Евросоюза из-за закона об «иностранных агентах» и усиления авторитарных тенденций, а также факты насилия 8 мая. Несмотря на приглашение, представители правящей «Грузинской мечты» не пришли на мероприятие.

Выступление посла ЕС Павла Херчински

В своем выступлении посол ЕС напомнил об историческом решении Еврокомиссии, принятом в прошлом году, о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС и сказал, что «именно поэтому сегодня, всего через несколько месяцев после того, как ЕС наконец широко открыл свои двери для Грузии, прискорбно видеть колебания и сомнения, видеть замешательство, разделение и, что еще хуже, запугивание и насилие».

По его словам, как заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, «Грузия находится на распутье. Она должна оставаться на пути в ЕС».

Посол Херчински повторил в очередной раз, что в конце этого года ЕС решит, сделает ли Грузия следующий шаг на пути к членству. Но «для этого Грузия должна продемонстрировать твердую приверженность ценностям Евросоюза и осуществить необходимые реформы». Посол заявил, что «такая возможность существует прямо сейчас. Это нельзя упускать. Не упускайте ее из рук».

Посол Херчински заявил, что Евросоюз ждет Грузию. «Мы хотим, чтобы Грузия добилась успеха в обеспечении своего мирного и экономически стабильного будущего. Мы хотим, чтобы вы стали частью нашего союза, потому что мы уважаем гордый народ Грузии, миролюбивый, талантливый и разделяющий основные ценности ЕС».

Он подчеркнул важность единства и сказал по-грузински: «Сила в единстве». Херчински отметил, что «следующее расширение Евросоюза обязательно произойдет, произойдет ли оно с Грузией или без Грузии, это зависит только от вас, населения Грузии».

Выступление президента Саломе Зурабишвили

В ходе своего выступления президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала об фундаментальных ценностях, которые Грузия разделяет с Евросоюзом, а также повторила слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что «Грузия находится на перепутье между своим европейским будущим и своим русским прошлым».

Президент Зурабишвили похвалила грузинский народ, гражданское общество и молодежь за движение в сторону Европы, но отметила, что сейчас Грузия является свидетелем большого количества насилия. Она отметила, что это насилие используется «против коллективного желания нации быть независимой». Президент также упомянула о происходящих сейчас в стране избиениях оппонентов, черных списках, репрессиях и подчеркнула, что подобные методы «не имеют ничего общего с европейскими целями и очень похожи на методы авторитарных режимов, которые пытаются устранять других и обвинять их в проведении иностранных интересов».

Президент заявила, что партнеры Грузии, которые поддерживали ее независимость, институты и развитие, теперь стали мишенью насилия, поскольку их обвиняют в «инспирации дестабилизации, разжигании войны и желании противостояния».

«Грузинский народ не был бы здесь сегодня, спустя 26 веков, если бы он не был мудрым, потому что он мудрый, он не будет поддаваться на провокации, он не пойдет на конфронтацию, но он не сдастся, будет идти до конца по своему европейскому пути через свободные и справедливые выборы, которые я с ним будем защищать до последнего момента», – заключила президент.

