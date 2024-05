ევროკომისის გენერალური დირექტორი სამეზობლოს და გაფართოების საკითხებში საქართველოს სტუმრობს

ევროკომისის გენერალური დირექტორი სამეზობლოს და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკების საკითხებში, ხერტ იან კოოპმანი, 1 მაისს საქართველოში ჩამოვიდა, სადაც უკვე შეხვდა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს.

ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში გენერალური დირექტორი კოოპმანი ასევე შეხვდება პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს, ვიცე–პრემიერსა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს ლევან დავითაშვილს, საგარეო საქმეთა მინისტრს ილია დარჩიაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილს, საპარლამენტო პარტიებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს და პარტნიორებს საინვესტიციო საკითხებში.

Just arrived in Tbilisi.



Looking forward to meeting with President, Government, Parliament & civil society. Georgians worked hard to get candidate status.



Current challenges need to be tackled and we are here to help to address them. pic.twitter.com/mDpciOmBSt