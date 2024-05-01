Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения посещает Грузию

Генеральный директор Европейской комиссии по переговорам о соседстве и расширении Херт Ян Купман прибыл в Грузию 1 мая, где уже встретился с президентом Саломе Зурабишвили.

В рамках двухдневного визита генеральный директор Купман также встретится с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили, министром иностранных дел Илией Дарчиашвили, спикером Парламента Шалвой Папуашвили, представителями парламентских партий и гражданского общества, а также с партнерами в инвестиционных вопросах.

Just arrived in Tbilisi.



Looking forward to meeting with President, Government, Parliament & civil society. Georgians worked hard to get candidate status.



Current challenges need to be tackled and we are here to help to address them. pic.twitter.com/mDpciOmBSt — Gert Jan Koopman (@GertJanEU) May 1, 2024

Встреча с Президентом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и генеральный директор ЕС по переговорам о соседстве и расширении Херт Ян Купман обсудили ситуацию в стране. Президент отметила, что визит проходит в критически важный момент для европейской интеграции Грузии.

По данным Администрации президента, Саломе Зурабишвили заявила, что получение статуса кандидата в прошлом году дало большую надежду и воодушевление грузинскому народу, который «сегодня защищает европейское будущее Грузии, и во время этих сложных испытаний ему необходима поддержка наших европейских партнеров и друзей». «Очевидно, что Россия использует все средства, чтобы остановить продвижение Грузии в Европу», – сказала президент.

На встрече, состоявшейся во дворце Орбелиани, президент отметила, что октябрьские парламентские выборы имеют решающее значение, и добавила, что важно провести выборы в стабильной и мирной обстановке, в ходе которых «грузинский народ должен еще раз выбрать европейское будущее Грузии».

Президент Грузии также рассказала о Европейской платформе, едином плане действий, к которому «присоединяются политические силы и после выборов реализуют институциональные реформы, необходимые для начала переговоров о вступлении в Евросоюз».

Обсуждение на встрече коснулось продолжающейся войны в Украине, ситуации в регионе и ситуации на оккупированных территориях Грузии.

Херт Ян Купман заявил, что ЕС «крайне обеспокоен» текущими событиями в Грузии и шагами, предпринятыми властями. Согласно пресс-релизу Администрации президента, он подчеркнул, что «принятие закона о прозрачности иностранного влияния представляет собой большую угрозу евроинтеграции Грузии и, несомненно, будет мешать этому процессу». По его словам, в июне Евросоюз обсудит новый этап расширения, и поэтому властям Грузии крайне важно стать конструктивными и не наносить вред процессу евроинтеграции страны.

Встреча с премьер-министром

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с генеральным директором Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Хертом Яном Купманом. Согласно пресс-релизу Администрации правительства, разговор коснулся вопросов сотрудничества между Грузией и Евросоюзом, в том числе процесса, который следует за предоставлением статуса кандидата, важности начала переговоров о членстве и прогресса, достигнутого Грузией в выполнении 9-го шагов, определенные Еврокомиссией.

Одной из тем разговора стал проект закона «О прозрачности иностранного влияния». Было отмечено, что «единственной целью законопроекта является прозрачность и он налагает единственное обязательство на неправительственные организации – ежегодно декларировать полученное финансирование». Премьер-министр подчеркнул, что членство в ЕС является одним из главных приоритетов внешней политики правительства Грузии, и реформы в этом направлении будут продолжены. Ираклий Кобахидзе еще раз подтвердил готовность правительства к тесному сотрудничеству с институтами ЕС и государствами-членами в этом процессе.

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