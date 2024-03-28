Глава МИД Грузии находится с визитом в Аргентине
Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили, находящийся с визитом в Аргентине с 28 марта, уже встретился с вице-президентом Аргентины Викторией Вильярруэль, которая также является председателем Сената Аргентины, а также с министром иностранных дел Дианой Мондино.
Встреча с вице-президентом Аргентины, председателем Сената
На встрече с вице-президентом Аргентины Викторией Вильярруэль, которая также является председателем Сената, стороны обсудили «дружественные и партнерские отношения» между двумя странами, которые были заложены в период первой демократической республики Грузия. и успешно продолжилась после восстановления независимости Грузии.
Согласно пресс-релизу МИД Грузии, вице-президент Аргентины приветствовала визит министра иностранных дел Грузии в Аргентину и южноамериканский регион в целом. Стороны дали положительную оценку парламентскому сотрудничеству между Грузией и Аргентиной и выразили готовность активно работать на парламентском уровне для дальнейшего углубления связей.
На встрече стороны рассмотрели текущую ситуацию на европейском континенте, внешнеполитические устремления Грузии и текущие демократические процессы в стране. «Внимание было сосредоточено на возросшей региональной роли Грузии после предоставления статуса кандидата, что делает активную коммуникацию со странами разных регионов мира еще более необходимой с точки зрения укрепления международных позиций Грузии и позиционирования возможностей страны», – говорится в пресс-релизе МИД Грузии.
Стороны также обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе, подчеркнули решительную поддержку Аргентиной суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также оценили растущий потенциал сотрудничества между странами в различных областях.
Встреча с министром иностранных дел Аргентины
На встрече со своей аргентинской коллегой Илия Дарчиашвили подчеркнул необходимость дальнейшего углубления отношений и активизации контактов на высоком уровне с Аргентиной, как важным региональным и глобальным игроком. Министры подробно обсудили возросшую региональную и международную роли Грузии после получения статуса кандидата в члены ЕС, что также определяется особой важностью Грузии и юго-восточного региона Европы с точки зрения развития транзитных и энергетических маршрутов.
Стороны также говорили о возможности развития торгово-экономических связей. «В связи с этим было обращено внимание на благоприятный торговый и инвестиционный потенциал Грузии, включая режим свободной торговли с ЕС, Китаем, другими странами региона, а также возросшую роль Грузии в экономическом пространстве и пространстве безопасности Черного моря», – говорится в пресс-релизе МИД Грузии.
Илья Дарчиашвили поблагодарил свою аргентинскую коллегу за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, что является «важным посланием для всего региона». Во встрече также принял участие глава Кабинета министров Аргентинской Республики Николя Поссе.
В рамках встречи в Министерстве иностранных дел Аргентины прошла «выставка исторических образцов», где был представлен Акт о признании независимости Грузии, подписанный тогдашним президентом Аргентины Иполито Иригоэном 15 сентября 1919 года, а также история официальной переписки между странами в 1918-1921 гг. В рамках встречи также подписано соглашение между двумя странами о возможности трудоустройства в стране проживания членов семей лиц, находящихся на дипломатической службе.
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