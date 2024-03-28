 Placeholder canvas
Источник: МИД Грузии
Новости

Глава МИД Грузии находится с визитом в Аргентине

Civil.ge Send an email 28/03/2024 - 13:42
3 2 minutes read

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили, находящийся с визитом в Аргентине с 28 марта, уже встретился с вице-президентом Аргентины Викторией Вильярруэль, которая также является председателем Сената Аргентины, а также с министром иностранных дел Дианой Мондино.

Встреча с вице-президентом Аргентины, председателем Сената

На встрече с вице-президентом Аргентины Викторией Вильярруэль, которая также является председателем Сената, стороны обсудили «дружественные и партнерские отношения» между двумя странами, которые были заложены в период первой демократической республики Грузия. и успешно продолжилась после восстановления независимости Грузии.

Согласно пресс-релизу МИД Грузии, вице-президент Аргентины приветствовала визит министра иностранных дел Грузии в Аргентину и южноамериканский регион в целом. Стороны дали положительную оценку парламентскому сотрудничеству между Грузией и Аргентиной и выразили готовность активно работать на парламентском уровне для дальнейшего углубления связей.

На встрече стороны рассмотрели текущую ситуацию на европейском континенте, внешнеполитические устремления Грузии и текущие демократические процессы в стране. «Внимание было сосредоточено на возросшей региональной роли Грузии после предоставления статуса кандидата, что делает активную коммуникацию со странами разных регионов мира еще более необходимой с точки зрения укрепления международных позиций Грузии и позиционирования возможностей страны», – говорится в пресс-релизе МИД Грузии.

Стороны также обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе, подчеркнули решительную поддержку Аргентиной суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также оценили растущий потенциал сотрудничества между странами в различных областях.

Встреча с министром иностранных дел Аргентины

На встрече со своей аргентинской коллегой Илия Дарчиашвили подчеркнул необходимость дальнейшего углубления отношений и активизации контактов на высоком уровне с Аргентиной, как важным региональным и глобальным игроком. Министры подробно обсудили возросшую региональную и международную роли Грузии после получения статуса кандидата в члены ЕС, что также определяется особой важностью Грузии и юго-восточного региона Европы с точки зрения развития транзитных и энергетических маршрутов.

Стороны также говорили о возможности развития торгово-экономических связей. «В связи с этим было обращено внимание на благоприятный торговый и инвестиционный потенциал Грузии, включая режим свободной торговли с ЕС, Китаем, другими странами региона, а также возросшую роль Грузии в экономическом пространстве и пространстве безопасности Черного моря», – говорится в пресс-релизе МИД Грузии.

Илья Дарчиашвили поблагодарил свою аргентинскую коллегу за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, что является «важным посланием для всего региона». Во встрече также принял участие глава Кабинета министров Аргентинской Республики Николя Поссе.

В рамках встречи в Министерстве иностранных дел Аргентины прошла «выставка исторических образцов», где был представлен Акт о признании независимости Грузии, подписанный тогдашним президентом Аргентины Иполито Иригоэном 15 сентября 1919 года, а также история официальной переписки между странами в 1918-1921 гг. В рамках встречи также подписано соглашение между двумя странами о возможности трудоустройства в стране проживания членов семей лиц, находящихся на дипломатической службе.

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 28/03/2024 - 13:42
3 2 minutes read

მსგავსი/Related

Российский суд заочно арестовал гражданина Грузии по делу о взрыве Крымского моста

26/03/2024 - 17:22

Исследование Совета Европы о стигматизации НПО в Грузии

26/03/2024 - 13:47

Премьер-министр Грузии находится с визитом в Армении

25/03/2024 - 19:17

Конференция судей осудила «веттинг» и избрала двух членов Высшего совета юстиции

25/03/2024 - 15:12
Back to top button