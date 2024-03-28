Глава МИД Грузии находится с визитом в Аргентине

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили, находящийся с визитом в Аргентине с 28 марта, уже встретился с вице-президентом Аргентины Викторией Вильярруэль, которая также является председателем Сената Аргентины, а также с министром иностранных дел Дианой Мондино.

Встреча с вице-президентом Аргентины, председателем Сената

На встрече с вице-президентом Аргентины Викторией Вильярруэль, которая также является председателем Сената, стороны обсудили «дружественные и партнерские отношения» между двумя странами, которые были заложены в период первой демократической республики Грузия. и успешно продолжилась после восстановления независимости Грузии.

Согласно пресс-релизу МИД Грузии, вице-президент Аргентины приветствовала визит министра иностранных дел Грузии в Аргентину и южноамериканский регион в целом. Стороны дали положительную оценку парламентскому сотрудничеству между Грузией и Аргентиной и выразили готовность активно работать на парламентском уровне для дальнейшего углубления связей.

На встрече стороны рассмотрели текущую ситуацию на европейском континенте, внешнеполитические устремления Грузии и текущие демократические процессы в стране. «Внимание было сосредоточено на возросшей региональной роли Грузии после предоставления статуса кандидата, что делает активную коммуникацию со странами разных регионов мира еще более необходимой с точки зрения укрепления международных позиций Грузии и позиционирования возможностей страны», – говорится в пресс-релизе МИД Грузии.

Стороны также обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе, подчеркнули решительную поддержку Аргентиной суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также оценили растущий потенциал сотрудничества между странами в различных областях.

My official visit to Argentina started today. Held the first meeting with @VickyVillarruel, Vice-President, President of the Senate of 🇦🇷. We welcomed the high-level partnership between our countries and expressed readiness to develop 🇬🇪-🇦🇷 ties in bilateral and multilateral… pic.twitter.com/7gepKKOiPz — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) March 27, 2024

Встреча с министром иностранных дел Аргентины

На встрече со своей аргентинской коллегой Илия Дарчиашвили подчеркнул необходимость дальнейшего углубления отношений и активизации контактов на высоком уровне с Аргентиной, как важным региональным и глобальным игроком. Министры подробно обсудили возросшую региональную и международную роли Грузии после получения статуса кандидата в члены ЕС, что также определяется особой важностью Грузии и юго-восточного региона Европы с точки зрения развития транзитных и энергетических маршрутов.

Стороны также говорили о возможности развития торгово-экономических связей. «В связи с этим было обращено внимание на благоприятный торговый и инвестиционный потенциал Грузии, включая режим свободной торговли с ЕС, Китаем, другими странами региона, а также возросшую роль Грузии в экономическом пространстве и пространстве безопасности Черного моря», – говорится в пресс-релизе МИД Грузии.

Илья Дарчиашвили поблагодарил свою аргентинскую коллегу за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, что является «важным посланием для всего региона». Во встрече также принял участие глава Кабинета министров Аргентинской Республики Николя Поссе.

В рамках встречи в Министерстве иностранных дел Аргентины прошла «выставка исторических образцов», где был представлен Акт о признании независимости Грузии, подписанный тогдашним президентом Аргентины Иполито Иригоэном 15 сентября 1919 года, а также история официальной переписки между странами в 1918-1921 гг. В рамках встречи также подписано соглашение между двумя странами о возможности трудоустройства в стране проживания членов семей лиц, находящихся на дипломатической службе.

Many thanks to my Argentinian colleague Diana Elena Mondino for a warm welcome. 🇦🇷 was among the earliest nations to acknowledge the establishment of the 1st Democratic Republic of Georgia. We agreed to continue close cooperation to bring our friendly countries closer to each… pic.twitter.com/lv6n0Dz0Lc — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) March 27, 2024

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