საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღებას საერთაშორისო გამოხმაურება მოყვა

ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებას საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების შესახებ საერთაშორისო გამოხმაურება მოყვა.

ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ საქართველოს ხალხს Twitter-ზე მიულოცა და გადაწყვეტილების ისტორიული მნიშვნელობა აღიარა როგორც ქვეყნისთვის, ასევე ევროკავშირისთვის. „ჩვენ მოვისმინეთ თქვენი და თქვენი ევროპული მისწრაფებები და დღეს საქართველო ამაყობს იმით, რომ მიენიჭა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი“, – განაცხადა მან.

Congratulations to the people of Georgia on a historic day for the country and for the EU.



We heard you and your European aspirations, and today, Georgia is proud to be given the EU candidate status.



This means hope 🇪🇺🇬🇪 — Roberta Metsola (@EP_President) December 14, 2023

ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა აღნიშნა, რომ უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყებისა და საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების გადაწყვეტილება „სტრატეგიული გადაწყვეტილებაა და დღე, რომელიც დარჩება ჩვენი კავშირის ისტორიაში“.

Leaders have decided to open accession negotiations with Ukraine and Moldova and to grant candidate status to Georgia.



A strategic decision and a day that will remain engraved in the history of our Union



Proud that we have lived up to our promises and delighted for our partners — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 14, 2023

ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმა განაცხადა, რომ უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყება და საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ისტორიული ნაბიჯია. „ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილება ადასტურებს ჩვენი პარტნიორების ერთგულებას ჩვენი საერთო ღირებულებებისა და ევროკავშირის რეფორმების მიმართ”.

Today, we take a historic step towards a stronger European family by opening negotiation with Ukraine & Moldova, granting candidate status to Georgia and opening negotiations with Bosnia & Herzegovina once the necessary degree of compliance with membership criteria is reached

-> — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 14, 2023

საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობამ ვიდეო გაავრცელა, სადაც ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი და საქართველოში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩები სათითაოდ ულოცავენ საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღებას თავიანთ მშობლიურ ენაზე.

ხავიერ კოლომინამ, ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწის მოადგილემ და სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, საქართველოს ხალხს და ხელისუფლებას მიულოცა და ხაზი გაუსვა ნატოს მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების მიმართ.

Congratulations to the Georgian people and the Georgian authorities! In a historic day the #EUCouncil has decided to grant candidate status to 🇬🇪. #NATO strongly supports Georgia Euro Atlantic aspirations pic.twitter.com/nKBsU8BMIE — Javier Colomina (@JavierColominaP) December 14, 2023

მოლდოვას პრეზიდენტმა მაია სანდუმ საქართველოსა და პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს მიულოცა და განაცხადა: „მოლდოვა თქვენ გვერდით დგას ამ გზაზე, რადგან ერთად ვქმნით უფრო ძლიერ, უფრო გაერთიანებულ ევროპას“.

Congratulations to Georgia and President @Zourabichvili_S on receiving EU candidate status!



This is a historic moment and a significant step for Georgia, our region and Europe.



Moldova stands with you in this journey, as together, we forge a stronger, more united Europe. — Maia Sandu (@sandumaiamd) December 14, 2023

ისრაელის ელჩმა საქართველოში ჰადას მეიცადმა მიულოცა საქართველოს და აღნიშნა: „ხანუქას შესაბამისი დასასრული და ახალი წლის მისალმების შესანიშნავი საშუალება“.

Congratulations Georgia 🇬🇪 for the 🇪🇺 candidacy status!



An appropriate ending for Hanukkah, and a great way to greet the new year 🎉@IsraelinGeorgia — Hadas Meitzad 🇮🇱🎗️ (@HadasMeitzad) December 14, 2023

მასალა განახლდება…

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)