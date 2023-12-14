За присвоением Грузии статуса кандидата в члены ЕС последовали международные реакции

За решением Европейского совета о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в члены Евросоюз последовали международные реакции.

Президент Европарламента Роберта Мецола поздравила народ Грузии в Твиттере и признала историческую важность этого решения как для страны, так и для Европейского Союза. «Мы услышали вас и ваши европейские стремления, и сегодня Грузия гордится тем, что получила статус кандидата в ЕС», – заявила она.

Congratulations to the people of Georgia on a historic day for the country and for the EU.



We heard you and your European aspirations, and today, Georgia is proud to be given the EU candidate status.



This means hope 🇪🇺🇬🇪 — Roberta Metsola (@EP_President) December 14, 2023

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы и предоставить Грузии статус кандидата является «стратегическим решением и днем, который останется в истории нашего союза».

Leaders have decided to open accession negotiations with Ukraine and Moldova and to grant candidate status to Georgia.



A strategic decision and a day that will remain engraved in the history of our Union



Proud that we have lived up to our promises and delighted for our partners — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 14, 2023

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы и предоставление Грузии статуса кандидата является историческим шагом. «Решение Европейского совета подтверждает приверженность наших партнеров нашим общим ценностям и реформам ЕС», – отметил он.

Today, we take a historic step towards a stronger European family by opening negotiation with Ukraine & Moldova, granting candidate status to Georgia and opening negotiations with Bosnia & Herzegovina once the necessary degree of compliance with membership criteria is reached

-> — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 14, 2023

Представительство Евросоюза в Грузии опубликовало видео, где посол Евросоюза Павел Херчински и послы стран-членов Евросоюза в Грузии поочередно поздравляют Грузию с получением статуса кандидата на своих родных языках.

Хавьер Коломина, заместитель помощника генерального секретаря НАТО и специальный представитель по Кавказу и Центральной Азии, поздравил народ и власти Грузии и подчеркнул твердую поддержку НАТО евроатлантических устремлений Грузии.

Congratulations to the Georgian people and the Georgian authorities! In a historic day the #EUCouncil has decided to grant candidate status to 🇬🇪. #NATO strongly supports Georgia Euro Atlantic aspirations pic.twitter.com/nKBsU8BMIE — Javier Colomina (@JavierColominaP) December 14, 2023

Президент Молдовы Майя Санду поздравила Грузию и президента Саломе Зурабишвили и сказала: «Молдова поддерживает вас на этом пути, потому что вместе мы создаем более сильную и единую Европу».

Congratulations to Georgia and President @Zourabichvili_S on receiving EU candidate status!



This is a historic moment and a significant step for Georgia, our region and Europe.



Moldova stands with you in this journey, as together, we forge a stronger, more united Europe. — Maia Sandu (@sandumaiamd) December 14, 2023

Посол Израиля в Грузии Хадас Мейцад поздравила Грузию и отметила: «достойное завершение Хануки и отличный способ встретить Новый год».

Congratulations Georgia 🇬🇪 for the 🇪🇺 candidacy status!



An appropriate ending for Hanukkah, and a great way to greet the new year 🎉@IsraelinGeorgia — Hadas Meitzad 🇮🇱🎗️ (@HadasMeitzad) December 14, 2023

Материал будет обновляться…

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