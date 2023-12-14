За присвоением Грузии статуса кандидата в члены ЕС последовали международные реакции
За решением Европейского совета о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в члены Евросоюз последовали международные реакции.
Президент Европарламента Роберта Мецола поздравила народ Грузии в Твиттере и признала историческую важность этого решения как для страны, так и для Европейского Союза. «Мы услышали вас и ваши европейские стремления, и сегодня Грузия гордится тем, что получила статус кандидата в ЕС», – заявила она.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы и предоставить Грузии статус кандидата является «стратегическим решением и днем, который останется в истории нашего союза».
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы и предоставление Грузии статуса кандидата является историческим шагом. «Решение Европейского совета подтверждает приверженность наших партнеров нашим общим ценностям и реформам ЕС», – отметил он.
Представительство Евросоюза в Грузии опубликовало видео, где посол Евросоюза Павел Херчински и послы стран-членов Евросоюза в Грузии поочередно поздравляют Грузию с получением статуса кандидата на своих родных языках.
Хавьер Коломина, заместитель помощника генерального секретаря НАТО и специальный представитель по Кавказу и Центральной Азии, поздравил народ и власти Грузии и подчеркнул твердую поддержку НАТО евроатлантических устремлений Грузии.
Президент Молдовы Майя Санду поздравила Грузию и президента Саломе Зурабишвили и сказала: «Молдова поддерживает вас на этом пути, потому что вместе мы создаем более сильную и единую Европу».
Посол Израиля в Грузии Хадас Мейцад поздравила Грузию и отметила: «достойное завершение Хануки и отличный способ встретить Новый год».
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