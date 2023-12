დარჩიაშვილი ბრიუსელს სტუმრობს

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილია დარჩიაშვილმა ბრიუსელში ვიზიტის ფარგლებში ორმხრივი შეხვედრები დაიწყო. 11 დეკემბერს, იგი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის, შარლ მიშელის მრჩეველს საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში სიმონ მორდიუს და ევროკომისიის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებათა საკითხებში გენერალურ დირექტორს, გერტ იან კოპმანს შეხვდა.

სიმონ მორდიუსთან შეხვედრაზე, მინისტრმა მას ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმების წარმატებული დღის წესრიგის შესახებ, მათ შორის გააცნო ევროინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის მიერ დამტკიცებული ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების სამოქმედო გეგმა, და თითოეულ რეკომენდაციის შესრულების თვალსაზრისით უკვე განხორციელებული სამუშაოები.

„აღინიშნა, რომ გაწეული ძალისხმევით ქვეყანა იმსახურებს კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას, რაც ასევე დადასტურდა ევროკომისიის 8 ნოემბრის შესაბამისი რეკომენდაციით და იმედი გამოითქვა, რომ ევროპული საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც შემდგომ ეტაპზე გადაიყვანს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს“, – ნათქვამია საქართველოს საგარეო უწყების პრესრელიზში.

მხარეებმა ასევე მიმოიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება. ქართულმა მხარემ მადლობა გადაუხადა ევროკავშირს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის, კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში ჩართულობისა და ადგილზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში შეტანილი წვლილისთვის.

Held a very insightful meeting with @EuMordue. We exchanged information on 🇬🇪's commitment to implement EU recommendations. 🇬🇪 is demonstrating progress that has been recognized by our partners and supported by the Council of the EU. Very much looking forward to yet another… pic.twitter.com/72ICJ1acVX