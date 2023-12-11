Глава МИД Грузии посещает Брюссель

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили начал двусторонние встречи в рамках своего визита в Брюссель. 11 декабря он встретился с советником президента Европейского совета Шарля Мишеля по иностранным делам Симоном Мордю и генеральным директором Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении Гертом Яном Кёпманом.

На встрече с Симоном Мордю министр предоставил ему исчерпывающую информацию об успешной программе реформ, проводимых Грузией, в том числе о плане действий по реализации рекомендаций Еврокомиссии, одобренном Правительственной комиссией по европейской интеграции, и уже выполненных работах в части реализации каждой рекомендации.

«Было отмечено, что благодаря приложенным усилиям страна заслуживает предоставления статуса кандидата, что также подтверждено соответствующей рекомендацией Еврокомиссии от 8 ноября, и выразили надежду, что Европейский совет примет решение, которое переведет процесс вступления Грузии в ЕС на следующий этап», – говорится в пресс-релизе МИД Грузии.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в оккупированных регионах Грузии. Грузинская сторона поблагодарила Евросоюз за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, за участие в процессе мирного урегулирования конфликта, а также за вклад в процесс обеспечения безопасности на местах.

Held a very insightful meeting with @EuMordue. We exchanged information on 🇬🇪's commitment to implement EU recommendations. 🇬🇪 is demonstrating progress that has been recognized by our partners and supported by the Council of the EU. Very much looking forward to yet another… pic.twitter.com/72ICJ1acVX — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) December 11, 2023

В рамках визита Илья Дарчиашвили также встретился с генеральным директором Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении Гертом Яном Кёпманом. По информации МИД Грузии, стороны положительно оценили продолжающиеся интенсивные консультации властей Грузии и Европейской комиссии. Илья Дарчиашвили проинформировал генерального директора о выполнении всех девяти рекомендаций и отметил прогресс, достигнутый правительством за этот короткий период времени.

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)