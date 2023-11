ევროკომისიის რეკომენდაციას საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების თაობაზე საერთაშორისო გამოხმაურება მოყვა.

საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა, ჯოზეფ ბორელმა თავის ვიდეომიმართვაში ხაზი გაუსვა, რომ ქართველმა ხალხმა არაერთხელ აჩვენა თავისი ურყევი ერთგულება ევროპული ღირებულებების მიმართ. მისი თქმით, ამან საქართველოს სვლა ევროპულ გზაზე კიდევ უფრო გაამყარა. ბორელის თქმით, მან ეს საქართველოში ვიზიტის დროს იგრძნო, როდესაც თბილისის ქუჩებში ევროკავშირის ამდენი დროშა იხილა.

„ევროკომისიამ დღეს რეკომენდაცია გაუწია საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. შემდგომი ნაბიჯები იმ შემთხვევაში მიიღწევა, თუ რეფორმებისკენ მიმართული ძალისხმევა გაგრძელდება. საქართველოს აქვს მყარი სახელმწიფო მმართველობა და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება. და ეს არის ძლიერი აქტივი, რომელსაც შეუძლია დაეხმაროს საქართველოს რეფორმების დღის წესრიგის წინსვლაში“, – აღნიშნა ბორელმა. მან ხაზი გაუსვა ევროკავშირის თავისუფლების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის ღირებულებებს და განაცხადა, რომ ევროკავშირის კარი ღიაა და ის გააგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას ამ გზაზე.

ევროპარლამენტის რვა წევრმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ „საქართველო ევროპაა, ქართველები კი ევროპელები არიან“ და ეს ფაქტი ევროკომისიამ კიდევ ერთხელ აღიარა გაფართოების ყოველწლიურ მოხსენებაში.

„ჩვენ, საქართველოს მეგობრები ევროპარლამენტში, მტკიცედ ვუჭერთ მხარს კომისიის რეკომენდაციას საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის გარკვეული პირობებით მინიჭების თაობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება თავს იკავებდა კომისიის თორმეტი რეკომენდაციის შესრულებისა და ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ევროკავშირის პოლიტიკასთან დაახლოებისგან, ქართველი ხალხის, ზოგიერთი ქართველი პოლიტიკური ლიდერის, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტის და ბევრი ქართველი საჯარო მოხელის ნება უფრო ძლიერი აღმოჩნდა, ხოლო მათი ევროპელობა უფრო მდგრადი. ეს ისტორიული მიღწევაც მხოლოდ და მხოლოდ მათი დამსახურებაა“, – ნათქვამია განცხადებაში.

მათი თქმით, კანდიდატის სტატუსის მიღებამდე ერთი ნაბიჯია დარჩენილი და ისინი გააგრძელებენ სიტუაციის მონიტორინგს და ბევრს იმუშავებენ, რათა ევროკომისიისა და ევროპარლამენტის მიერ გამოხატული მხარდაჭერა 2023 წლის დეკემბერში ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებაში აისახოს.

We, the friends of 🇬🇪#Georgia in the European Parliament, congratulate the people of Georgia on the Commission's historic recommendation to grant the country 🇪🇺candidate status. The credit for this achievement goes to the Georgian people.

Our statement👇 pic.twitter.com/s1eZ1KTb1P — Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺 (@ViolavonCramon) November 8, 2023

გერმანიის ელჩმა პიტერ ფიშერმა განაცხადა, რომ საქართველოს მომავალი ევროპაშია. „ერთად წავიდეთ წინ, დეკემბერში ევროპული საბჭოს დადებითი გადაწყვეტილებისა და სათანადო დროს გაწევრიანებისკენ“, – დაწერა ელჩმა Twitter-ზე.

@EU_Commission recommends Candidate Status for Georgia. The future is #Europe. Let's move forward together. Towards positive decision by @EUCouncil in December and membership in due course.

🇪🇺 🤝🏼 🇬🇪 pic.twitter.com/VfEZEaQty6 — Peter Fischer (@Diplo_Peter) November 8, 2023

საქართველოს წარმატება ისრაელის ელჩმა ჰადას მეიცადმაც მიულოცა.

აშშ-ის საელჩომ საქართველოში მიულოცა ყველა ქართველს და განაცხადა: „დღევანდელი რეკომენდაცია არის საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ გადადგმული უდიდესი ნაბიჯი. შეერთებული შტატები გააგრძელებს საქართველოსთან ახლო მუშაობას ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. ჩვენ გვჯერა თქვენი ევროპული მომავლის“.

Congratulations to all Georgians! Today’s recommendation is a tremendous step forward for Georgia’s Euro-Atlantic integration. The United States will continue to work closely with Georgia in support of its EU trajectory. We believe in Georgia’s European future! — U.S. Embassy Tbilisi (@usingeo) November 8, 2023

საქართველოში საფრანგეთის ელჩმა, შერაზ გასრიმ აღნიშნა, რომ ახლა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ოდესმე, საქართველოს ხელისუფლებამ გამოხატოს მკაფიო და მტკიცე გადაწყვეტილება ევროკავშირის გზაზე წინსვლისთვის. „ქართველი ხალხი იმსახურებს ერთიანობას და დარჩენილ ძალისხმევას, რომელიც საჭიროა ევროკავშირის მისწრაფებების განსახორციელებლად“.

Its critical now more than ever that 🇬🇪authorities show clear and strong resolve to progress on 🇪🇺path. 🇬🇪people deserves the unity and remaining efforts needed to realize their 🇪🇺aspirations. https://t.co/lZMbClEQSr pic.twitter.com/7wfqJKhc46 — Sheraz Gasri 🇫🇷🇬🇪 (@Sherzag) November 8, 2023

საქართველოში პოლონეთის საელჩომ დაწერა Twitter-ზე: „ვულოცავ საქართველოს ევროკომისიის დღევანდელ გადაწყვეტილებას, ეს არის უზარმაზარი ნაბიჯი ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ“.

ნიდერლანდების ელჩმა, მელინე არაკელიანმა ხაზი გაუსვა საქართველოსთვის ამ მნიშვნელოვან ნაბიჯს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე და დასძინა: „ბევრი ელოდა ამ მომენტს. საბოლოო გადაწყვეტილებას ევროკავშირის წევრი ქვეყნები 14-15 დეკემბერს ევროპულის საბჭოს სხდომაზე მიიღებენ“.

Important step for 🇬🇪 on its path to 🇪🇺 integration. Many have been looking forward to this moment. Final decision lies with EU Member States at European Council on December 14-15. https://t.co/UAyccOdHRS — Meline Arakelian (@melinearakelian) November 8, 2023

