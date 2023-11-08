Международные реакции на рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС

Вслед за рекомендацией Еврокомиссии Европейскому совету о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС последовала реакция со стороны международного сообщества.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем видеообращении подчеркнул, что грузинский народ неоднократно демонстрировал свою непоколебимую приверженность европейским ценностям. По его словам, это еще больше укрепило прогресс Грузии на европейском пути. По словам Борреля, он почувствовал это во время своего визита в Грузию, когда увидел на улицах Тбилиси множество флагов ЕС.

«Сегодня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. Дальнейшие шаги будут предприняты в том случае, если усилия по реформированию продолжатся. Грузия имеет твердое государственное управление и активное гражданское общество. И это мощный актив, который может помочь Грузии продвинуть программу реформ», – отметил Боррель. Он подчеркнул ценности свободы, демократии и верховенства закона ЕС и заявил, что двери ЕС открыты, и он продолжит поддерживать Грузию на этом пути.

Восемь членов Европарламента выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что «Грузия — это Европа, а грузины — европейцы», и этот факт был еще раз признан Еврокомиссией в ее ежегодном отчете о расширении.

«Мы, друзья Грузии в Европарламенте, решительно поддерживаем рекомендацию комиссии предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС с определенной оговоркой. Несмотря на то, что власти Грузии воздерживались от реализации двенадцати рекомендаций комиссии и приближения внешней политики страны к политике ЕС, воля грузинского народа, некоторых грузинских политических лидеров, в том числе президента Грузии, и многих грузинских публичных служащих оказалась сильнее, а их европеизм – более устойчивым. Это историческое достижение только их заслуга», – говорится в заявлении.

По их словам, до получения статуса кандидата остался один шаг и они продолжат следить за ситуацией и усердно работать, чтобы поддержка, выраженная Еврокомиссией и Европарламентом, нашла отражение в решении Европейского совета в декабре 2023 года.

We, the friends of 🇬🇪#Georgia in the European Parliament, congratulate the people of Georgia on the Commission's historic recommendation to grant the country 🇪🇺candidate status. The credit for this achievement goes to the Georgian people.

Our statement👇 pic.twitter.com/s1eZ1KTb1P — Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺 (@ViolavonCramon) November 8, 2023

Посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что будущее Грузии – в Европе. «Давайте вместе двигаться вперед к положительному решению Европейского совета в декабре и вступлению в ЕС в нужное время», – написал посол в Twitter.

@EU_Commission recommends Candidate Status for Georgia. The future is #Europe. Let's move forward together. Towards positive decision by @EUCouncil in December and membership in due course.

🇪🇺 🤝🏼 🇬🇪 pic.twitter.com/VfEZEaQty6 — Peter Fischer (@Diplo_Peter) November 8, 2023

Посол Израиля Хадас Мейцад также поздравила Грузию с успехом.

Посольство США в Грузии поздравило всех грузин и заявило: «сегодняшняя рекомендация является самым большим шагом на пути к евроатлантической интеграции Грузии. Соединенные Штаты будут продолжать тесно сотрудничать с Грузией на ее пути в ЕС. Мы верим в ваше европейское будущее».

Congratulations to all Georgians! Today’s recommendation is a tremendous step forward for Georgia’s Euro-Atlantic integration. The United States will continue to work closely with Georgia in support of its EU trajectory. We believe in Georgia’s European future! — U.S. Embassy Tbilisi (@usingeo) November 8, 2023

Посол Франции в Грузии Шераз Гасри отметила, что сейчас как никогда важно, чтобы власти Грузии выразили четкое и твердое решение двигаться вперед по пути в Евросоюз. «Грузинский народ заслуживает единства и оставшихся усилий, необходимых для реализации стремления в ЕС».

Its critical now more than ever that 🇬🇪authorities show clear and strong resolve to progress on 🇪🇺path. 🇬🇪people deserves the unity and remaining efforts needed to realize their 🇪🇺aspirations. https://t.co/lZMbClEQSr pic.twitter.com/7wfqJKhc46 — Sheraz Gasri 🇫🇷🇬🇪 (@Sherzag) November 8, 2023

Посольство Польши в Грузии написало в Твиттере: «поздравляем Грузию с сегодняшним решением Еврокомиссии, это огромный шаг на пути к вступлению в Евросоюз».

Посол Нидерландов Мелине Аракелян подчеркнула этот важный шаг для Грузии на пути интеграции в ЕС и добавила: «многие ждали этого момента. Окончательное решение будет принято государствами-членами Евросоюза 14-15 декабря на заседании Европейского совета.

Important step for 🇬🇪 on its path to 🇪🇺 integration. Many have been looking forward to this moment. Final decision lies with EU Member States at European Council on December 14-15. https://t.co/UAyccOdHRS — Meline Arakelian (@melinearakelian) November 8, 2023

Материал будет обновляться…

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