Международные реакции на рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС
Вслед за рекомендацией Еврокомиссии Европейскому совету о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС последовала реакция со стороны международного сообщества.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем видеообращении подчеркнул, что грузинский народ неоднократно демонстрировал свою непоколебимую приверженность европейским ценностям. По его словам, это еще больше укрепило прогресс Грузии на европейском пути. По словам Борреля, он почувствовал это во время своего визита в Грузию, когда увидел на улицах Тбилиси множество флагов ЕС.
«Сегодня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. Дальнейшие шаги будут предприняты в том случае, если усилия по реформированию продолжатся. Грузия имеет твердое государственное управление и активное гражданское общество. И это мощный актив, который может помочь Грузии продвинуть программу реформ», – отметил Боррель. Он подчеркнул ценности свободы, демократии и верховенства закона ЕС и заявил, что двери ЕС открыты, и он продолжит поддерживать Грузию на этом пути.
Восемь членов Европарламента выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что «Грузия — это Европа, а грузины — европейцы», и этот факт был еще раз признан Еврокомиссией в ее ежегодном отчете о расширении.
«Мы, друзья Грузии в Европарламенте, решительно поддерживаем рекомендацию комиссии предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС с определенной оговоркой. Несмотря на то, что власти Грузии воздерживались от реализации двенадцати рекомендаций комиссии и приближения внешней политики страны к политике ЕС, воля грузинского народа, некоторых грузинских политических лидеров, в том числе президента Грузии, и многих грузинских публичных служащих оказалась сильнее, а их европеизм – более устойчивым. Это историческое достижение только их заслуга», – говорится в заявлении.
По их словам, до получения статуса кандидата остался один шаг и они продолжат следить за ситуацией и усердно работать, чтобы поддержка, выраженная Еврокомиссией и Европарламентом, нашла отражение в решении Европейского совета в декабре 2023 года.
Посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что будущее Грузии – в Европе. «Давайте вместе двигаться вперед к положительному решению Европейского совета в декабре и вступлению в ЕС в нужное время», – написал посол в Twitter.
Посол Израиля Хадас Мейцад также поздравила Грузию с успехом.
Посольство США в Грузии поздравило всех грузин и заявило: «сегодняшняя рекомендация является самым большим шагом на пути к евроатлантической интеграции Грузии. Соединенные Штаты будут продолжать тесно сотрудничать с Грузией на ее пути в ЕС. Мы верим в ваше европейское будущее».
Посол Франции в Грузии Шераз Гасри отметила, что сейчас как никогда важно, чтобы власти Грузии выразили четкое и твердое решение двигаться вперед по пути в Евросоюз. «Грузинский народ заслуживает единства и оставшихся усилий, необходимых для реализации стремления в ЕС».
Посольство Польши в Грузии написало в Твиттере: «поздравляем Грузию с сегодняшним решением Еврокомиссии, это огромный шаг на пути к вступлению в Евросоюз».
Посол Нидерландов Мелине Аракелян подчеркнула этот важный шаг для Грузии на пути интеграции в ЕС и добавила: «многие ждали этого момента. Окончательное решение будет принято государствами-членами Евросоюза 14-15 декабря на заседании Европейского совета.
Материал будет обновляться…
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)