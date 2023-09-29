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Европейский флаг. Фото: Оливье Дарбонвиль/Unsplash.com
Новости

Послы Франции и Германии опубликовали совместное заявление

Civil.ge Send an email 29/09/2023 - 16:29
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В совместном заявлении послов Франции и Федеративной Республики Германия в Грузии – Шераз Гасри и Питера Фишера говорится, что Евросоюз и Грузия стоят перед исторической возможностью для Грузии получить статус кандидата в члены ЕС, что станет следующим шагом в партнерстве и дружбе между Грузией и ЕС, целью чего является вступление Грузии в ЕС.

Послы призвали «все политические силы в Грузии объединиться вокруг этой цели и работать вместе для ее достижения».

Послы приветствовали недавние и предстоящие визиты из Грузии в столицы ЕС и институты ЕС в Брюсселе, добавив, что «конструктивный диалог имеет большое значение».

В своем заявлении послы подтверждают, что Европейский Союз будет рядом с Грузией на пути к статусу кандидата и членству в ЕС.

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Civil.ge Send an email 29/09/2023 - 16:29
1 1 minute read

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