Послы Франции и Германии опубликовали совместное заявление

В совместном заявлении послов Франции и Федеративной Республики Германия в Грузии – Шераз Гасри и Питера Фишера говорится, что Евросоюз и Грузия стоят перед исторической возможностью для Грузии получить статус кандидата в члены ЕС, что станет следующим шагом в партнерстве и дружбе между Грузией и ЕС, целью чего является вступление Грузии в ЕС.

Послы призвали «все политические силы в Грузии объединиться вокруг этой цели и работать вместе для ее достижения».

Послы приветствовали недавние и предстоящие визиты из Грузии в столицы ЕС и институты ЕС в Брюсселе, добавив, что «конструктивный диалог имеет большое значение».

В своем заявлении послы подтверждают, что Европейский Союз будет рядом с Грузией на пути к статусу кандидата и членству в ЕС.

