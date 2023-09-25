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Источник: Парламент Грузии
Новости

Глава МИД Грузии находится с визитом в Румынии

Civil.ge Send an email 25/09/2023 - 14:46
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Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили 24-27 сентября находится с официальным визитом в Румынии, где встречается с президентом Сената, исполняющим обязанности председателя Палаты депутатов и представителями комитетов обеих палат парламента Румынии.

В рамках визита глава Парламента Грузии обратится к членам Сената на пленарном заседании. Шалва Папуашвили также встретится с премьер-министром и министром иностранных дел Румынии. Он примет участие в круглом столе, организованном президентом Евроатлантического центра устойчивости.

Встреча с президентом Сената

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с президентом Сената Румынии Николае Чука и поблагодарил румынскую сторону за твердую и непоколебимую поддержку территориальной целостности и европейского будущего Грузии.

По информации Парламента Грузии, на встрече стороны обсудили стратегическое партнерство между Грузией и Румынией, в ходе чего Шалва Папуашвили подчеркнул особый вклад Николае Чуки в углубление грузино-румынских отношений. Стороны обсудили сотрудничество двух стран на парламентском уровне, а также в сферах экономики и энергетики. «Внимание было сосредоточено на проектах, которые укрепят связь в Черном море и будут способствовать энергетической независимости Евросоюза», – говорится в пресс-релизе Парламента Грузии.

По той же информации, Николай Чука заявил, что упомянутые стратегические проекты внесут большой вклад в укрепление двусторонних отношений. На встрече Шалва Папуашвили подробно рассказал о прогрессе Грузии на пути к вступлению в Евросоюз и НАТО и подчеркнул «важность дальнейшей поддержки Грузии со стороны Румынии в нынешний исторический период». Председатель Сената «положительно оценил» реформы, проводимые Грузией, и заявил, что важно, чтобы Евросоюз и НАТО признали и оценили результаты Грузии и вклад страны в международные миссии. По его словам, Румыния продолжит поддерживать Грузию на пути к вступлению в Евросоюз и НАТО.

Материал будет обновляться…

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Civil.ge Send an email 25/09/2023 - 14:46
1 1 minute read

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