არასამთავრობო ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ“ (TIG) 31 ოქტომბერს განაცხადა, რომ სახალხო დამცველის ოფისმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის „პირველი არხიდან“ გათავისუფლებული ჟურნალისტების – იმედა დარსალიას, სოფიო ზედელაშვილისა და თამთა ჯანაძის საქმეზე „არსებითი დარღვევა დაადგინა და მაუწყებელს მათი სამსახურში აღდგენის მოთხოვნით მიმართა“.

ცენზურის მცდელობაში ადანაშაულებდნენ. 25 მარტს, „საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე, იმედა დარსალიამ თქვა, რომ „პირველი არხი“ ცდილობდა ისეთი ამბების დაბლოკვას, რომლებიც რუსეთსა და საბჭოთა კავშირს შეეხებოდა. ასევე შედგენილი იყო რესპონდენტთა შავი სიაც, რომლებიც ჟურნალისტებს არ უნდა ჩაეწერათ. „პირველი არხის“ ყოველკვირეული გადაცემა „ახალი კვირის“ აწ უკვე ყოფილი წამყვანი იმედა დარსალია და ჟურნალისტები – სოფიო ზედელაშვილი და თამთა ჯანაძე სამსახურიდან 2022 წლის 29 აპრილს გაათავისუფლეს. მანამდე, ისინი მაუწყებელსადანაშაულებდნენ. 25 მარტს, „საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე, იმედა დარსალიამ თქვა, რომ „პირველი არხი“ ცდილობდა ისეთი ამბების დაბლოკვას, რომლებიც რუსეთსა და საბჭოთა კავშირს შეეხებოდა. ასევე შედგენილი იყო რესპონდენტთა შავი სიაც, რომლებიც ჟურნალისტებს არ უნდა ჩაეწერათ.

ორგანიზაციამ ასევე განმარტა, რომ საქმის მასალების შესწავლის შემდეგ, ომბუდსმენის ოფისმა საზოგადოებრივ მაუწყებელს მიმართა რეკომენდაციით, რომ ბათილად ცნოს ხსენებული ჟურნალისტების სამსახურიდან დათხოვნის შესახებ ბრძანებები და „თითოეული მათგანის მიმართ გამოიყენოს საქართველოს შრომის კოდექსის გათვალისწინებული რესტიტუციის შესაბამისი ღონისძიება“.

„გატარებული ღონისძიების თაობაზე საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა სახალხო დამცველის აპარატს კანონმდებლობით დადგენილ 20-დღიან ვადაში უნდა აცნობოს“, – აღნიშნეს „საერთაშორისო გამჭვირვალობაში“ და დასძინეს, რომ სასამართლოში იცავენ მაუწყებლიდან „უკანონოდ გათავისუფლებული ამ ჟურნალისტების უფლებებს, რომლებმაც ტელევიზია ცენზურის მცდელობასა და რესპონდენტების „შავი სიის“ არსებობაში ამხილეს“.

