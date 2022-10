Неправительственная организация «Международная прозрачность — Грузия» (TIG) 31 октября сообщила, что Офис народного защитника «выявил существенное нарушение» по делу Имеды Дарсалия, Софио Зеделашвили и Тамты Джанадзе, уволенных с «Первого канала» Общественного вещателя Грузии, «и обратился к вещателю с требованием их восстановления на службу».

29 апреля 2022 года с работы были уволены бывший ведущий еженедельной программы «Ахали квира» Первого канала ОВГ и журналисты Софио Зеделашвили и Тамта Джанадзе. Перед этим они обвинили вещатель в попытке цензуры. 25 марта на пресс-конференции в офисе «Международной прозрачности» Имеда Дарсалия заявил, что Первый канал пытался блокировать сюжеты, связанные с Россией и Советским Союзом. Также был составлен черный список респондентов, с которыми журналисты не должны были общаться.

В организации также пояснили, что после изучения материалов дела Аппарат омбудсмена обратился к Общественному вещателю с рекомендацией признать недействительными постановления об увольнении указанных журналистов и «применить к каждому из них соответствующую меру реституции, предусмотренную Трудовым кодексом Грузии».

«Общественный вещатель должен уведомить о принятых мерах Аппарат народного защитника в установленный законом 20-дневный срок», — отметили в «Международной прозрачности» и добавили, что организация защищает права тех журналистов, которые «незаконно уволены» с вещателя, которые обвинили телевидение в попытке цензуры и наличии «черного списка» респондентов.

