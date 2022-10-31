Омбудсмен установил нарушение в деле об увольнении журналистов с ОВГ
Неправительственная организация «Международная прозрачность — Грузия» (TIG) 31 октября сообщила, что Офис народного защитника «выявил существенное нарушение» по делу Имеды Дарсалия, Софио Зеделашвили и Тамты Джанадзе, уволенных с «Первого канала» Общественного вещателя Грузии, «и обратился к вещателю с требованием их восстановления на службу».
В организации также пояснили, что после изучения материалов дела Аппарат омбудсмена обратился к Общественному вещателю с рекомендацией признать недействительными постановления об увольнении указанных журналистов и «применить к каждому из них соответствующую меру реституции, предусмотренную Трудовым кодексом Грузии».
«Общественный вещатель должен уведомить о принятых мерах Аппарат народного защитника в установленный законом 20-дневный срок», — отметили в «Международной прозрачности» и добавили, что организация защищает права тех журналистов, которые «незаконно уволены» с вещателя, которые обвинили телевидение в попытке цензуры и наличии «черного списка» респондентов.
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