ირაკლი ღარიბაშვილი ვენაში ავსტრიის კანცლერს შეხვდა 

საქართველოს პრემიერმინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით ვენას სტუმრობს, 8 ივლისს ავსტრიის კანცლერს კარლ ნეჰამერს შეხვდა. ვიზიტის ფარგლებში, პრემიერმინისტრი, რომელსაც ვენაში საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი, რევაზ ჯაველიძე ახლავს, ასევე შეხვდა ავსტრიის ეროვნული საბჭოს პრეზიდენტს, ვოლფგანგ სობოტკას და მასთან საქართველოსა და ავსტრიის საპარლამენტო ჯგუფებს შორის თანამშრომლობაზე იმსჯელა.

ავსტრიის კანცლერთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საუბრისას, საქართველოს პრემიერმინისტრმა საქართველოსთვის მინიჭებული ევროპული პერსპექტივის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი და კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულების პირობა დადო.

„ჩვენ გამოვედით ინიციატივით, რომ ამ პროცესში ჩაერთოს არა მხოლოდ მთავრობა და ჩვენი ხელისუფლება, არამედ ოპოზიციურმა პარტიებმაც და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმაც მიიღონ მონაწილეობა, იმისთვის, რომ ეს პროცესი გახდეს ინკლუზიური და უზრუნველყოფილი იყოს ფართო ჩართულობა. ჩვენ ამის გარანტიას ვაძლევთ ჩვენს პარტნიორებს და ჩვენს ევროპელ მეგობრებს“, – განაცხადა პრემიერმინისტრმა ღარიბაშვილმა.

ავსტრიასთან ორმხრივ ურთიერთობებზე საუბრისას, ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ „ჩვენ გვაქვს დიდი პოტენციალი, რომ კიდევ უფრო მეტად გავაღრმაოთ, გავაძლიეროთ ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობა ყველა მიმართულებით, იქნება ეს ეკონომიკა, ვაჭრობა, უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობა“.

თავის მხრივ, ავსტრიის კანცლერმა მხარდაჭერა გამოხატა საქართველოს ევროპული მისწრაფებების და ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის გაგრძელების მიმართ. მან საქართველოს მიერ ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების აუცილებლობას გაუსვა ხაზი.

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)