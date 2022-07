Ираклий Гарибашвили встретился с канцлером Австрии в Вене

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который с официальным визитом находится в Вене, 8 июля встретился с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. В рамках визита премьер-министр, которого в Вене сопровождают министр иностранных дел Ильи Дарчиашвили и глава Администрации правительства Реваз Джавелидзе, также встретился с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботка, с которым обсудил сотрудничество между парламентскими группами Грузии и Австрии.

Выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии, премьер-министр Грузии подчеркнул важность европейской перспективы, которая была предоставлена Грузии, и пообещал выполнить рекомендации Евросоюза для получения страной статуса кандидата в члены ЕС.

«Мы выступили с инициативой привлечь к участию в этом процессе не только правительство и нашу власть, но и оппозиционные партии и представителей гражданского сектора, чтобы сделать этот процесс инклюзивным и обеспечить широкую вовлеченность. Мы гарантируем это нашим партнерам и нашим европейским друзьям», — сказал премьер-министр Гарибашвили.

Говоря о двусторонних отношениях с Австрией, Гарибашвили сказал, что «у нас есть большой потенциал для дальнейшего углубления и укрепления нашего взаимного сотрудничества по всем направлениям, будь то экономика, торговля, сотрудничество в сфере безопасности».

Со своей стороны канцлер Австрии выразил поддержку европейским устремлениям Грузии и продолжению сотрудничества между двумя странами. Он подчеркнул необходимость выполнения Грузией рекомендаций Еврокомиссии.

Материал будет обновляться…

