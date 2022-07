ირაკლი კობახიძე ომში ჩართვას ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს უკავშირებს 

ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ თუ საქართველოს დეკემბრამდე რუსეთთან ომში ჩართვა მოუწევს, მაშინ ქვეყანას „გარანტირებული“ ექნება ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი.

„ალბათ, დამეთანხმებით, რომ ასეთი კანდიდატის სტატუსის მიღება, რა თქმა უნდა, არ ღირს“, – განაცხადა ირაკლი კობახიძემ გუშინ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ინტერვიუში.

„ამ ფაქტორს ჩვენ ვერ შევცვლით და არ შევცვლით“, – განაცხადა მან და დასძინა – „ოპოზიცია ამას სიამოვნებით გააკეთებდა და ყველაფერს აკეთებენ ამისთვის, მაგრამ ჩვენ ამაზე არცერთ შემთხვევაში არ წავალთ“.

„იმ შემთხვევაში, თუ დეკემბრამდე დასრულდება ომი უკრაინაში, რა თქმა უნდა, მოიხსნება ის ემოციური ფონი, რომელმაც, მათ შორის, საქართველოს საპირისპირო გადაწყვეტილების მიღება განაპირობა ევროკავშირში. ანუ, იყო გარკვეული ემოციური ფონი, რის გამოც უკრაინასა და მოლდოვას მიენიჭა კანდიდატის სტატუსი და საქართველოს – არა“, – განაცხადა მმართველი პარტიის თავმჯდომარემ.

მისივე თქმით, „დეკემბრის ბოლომდე თუ დასრულდება უკრაინაში ომი, შეიცვლება ეს ემოციური ფონი და ასეთ დროს იზრდება იმის შანსი, რომ ჩვენ მოგვენიჭოს კანდიდატის სტატუსი“.

23 ივნისს, ევროპულმა საბჭომ საქართველოს ევროპული პერსპექტივა მიანიჭა, თუმცა ევროკომისიამ ქვეყანას 12 რეკომენდაცია მისცა, რომელთა შესრულებაც კანდიდატის სტატუსის მიღებამდეა საჭირო. რეკომენდაციები სხვა საკითხებთან ერთად მოიცავს სასამართლო და საარჩევნო რეფორმების განხორციელებას, პოლიტიკურ დეპოლარიზაციას და „დეოლიგარქიზაციას“, ასევე სახელმწიფო ინსტიტუტების დამოუკიდებლობასა და ეფექტიანობას.

რეკომენდაციები არ მოიცავს საქართველოს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ „მეორე ფრონტის“ გახსნას ან თბილისის მიერ მოსკოვის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)