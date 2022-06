რიკარდ იოზვიაკი: ევროკომისია საქართველოს პირობებს წაუყენებს შემდგომი კანდიდატობის შესაძლებლობით

„რადიო თავისუფლების“ ევროპის ბიუროს რედაქტორმა, რიკარდ იოზვიაკმა განაცხადა, რომ მისი ინფორმაციით, ევროკომისიამ მიაღწია „წინასწარ შეთანხმებას“, რის შედეგადაც საქართველოს ახლა გარკვეული პირობების შესრულება მოუწევს, ხოლო სამომავლოდ კანდიდატის სტატუსის მიღების შანსი ექნება.

მისი თქმით, კომისია შეთანხმდა, რომ უკრაინასა და მოლდოვას კანდიდატის სტატუსი მიანიჭოს, რასაც „პირობების შესრულების“ ვალდებულებაც მოჰყვება.

როგორც ცნობილია, ევროკომისია სამი ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე საკუთარ მოსაზრებას დღეს წარმოადგენს. 23-24 ივნისს კი, ევროკავშირის საბჭო თითოეულ ქვეყანაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს.

the European Commission has come to a tentative agreement: candidate status for #Ukraine & #Moldova now, followed by conditions to be complied with. For #Georgia conditions now and chance to get candidate status after. to be discussed by leaders at #EUCO next week

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 16, 2022