Рикард Йозвяк: Еврокомиссия поставит Грузии условия с возможностью получения статуса кандидата в дальнейшем

Редактор Европейского бюро RFE/RL Рикард Йозвяк заявил, что, по его информации, Еврокомиссия достигла «предварительного соглашения», в результате которого Грузии теперь придется выполнить определенные условия, и что у нее будет шанс стать кандидатом в члены ЕС в будущем.

По его словам, комиссия согласилась предоставить статус кандидатов Украине и Молдове с обязательством «выполнить условия».

Как известно, Еврокомиссия сегодня представляет свое мнение о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС трем странам. 23-24 июня Совет ЕС примет окончательное решение по каждой стране.

the European Commission has come to a tentative agreement: candidate status for #Ukraine & #Moldova now, followed by conditions to be complied with. For #Georgia conditions now and chance to get candidate status after. to be discussed by leaders at #EUCO next week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 16, 2022

Европейские лидеры о Грузии

В связи с приближением даты принятия решения ряд европейских лидеров высказали свое мнение о предоставлении статуса кандидата Украине, Молдове и Грузии.

Как сообщает Business Insider, канцлер Германии Олаф Шольц, который вчера посетил Киев вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, заявил, что «Германия выступает за положительное решение в пользу Украины, что также касается республики Молдова». Канцлер даже не упомянул Грузию.

Однако президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что обеспечение интеграции для всех трех стран является «ключом к обеспечению надежной и прочной защиты наших ценностей». «Речь идет о нашей способности обеспечить безопасность и стабильность по соседству. Нет времени на колебания».

Днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Молдову выразил поддержку Украине и Молдове, а Грузию отделил от них, заявив, что Грузия, наряду с Арменией и Азербайджаном, не находится в той же геополитической ситуации.

На фоне агрессии России против Украины Грузия и Молдова, следуя примеру Украины, 3 марта подали заявку на членство в ЕС.

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