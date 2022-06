ლელო და გირჩი-მეტი თავისუფლება ALDE-ს შეუერთდნენ

ლიბერალებისა და დემოკრატების ალიანსმა ევროპისთვის (ALDE) ქართული ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები – ლელო საქართველოსთვის და გირჩი-მეტი თავისუფლება სრულ და ასოცირებულ წევრებად მიიღო.

გადაწყვეტილება ევროპის ერთ-ერთმა უმსხვილესმა პოლიტიკურმა ქსელმა დუბლინში 2 ივნისს გამართულ ყრილობაზე მიიღო.

🇬🇪 @LeloForGeorgia from Georgia has just been approved as a full member of #ALDEParty – Welcome! pic.twitter.com/1T3iiJlo12 — ALDE Party (@ALDEParty) June 2, 2022

ამჟამად, ALDE-ს წევრებს შორის ჯამში ხუთი ქართული პარტიაა. მანამდე, ლიბერალური პარტიის ქსელში საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, თავისუფალი დემოკრატები და სტრატეგია აღმაშენებელი გაწევრიანდნენ.

დუბლინის ყრილობის დროს, ევროპის ლიბერალური პარტიის წევრად უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის პარტია ხალხის მსახურიც მიიღეს.

ALDE-მ 4 ივნისს, დუბლინში, საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდამჭერი რეზოლუცია მიიღო. სამივე ქვეყანამ წევრობაზე განაცხადები უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან მალევე წარუდგინეს. ევროკომისია სამი ქვეყნის განცხადებებზე საკუთარ მოსაზრებას უახლოეს კვირებში წარმოადგენს.

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)