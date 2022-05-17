Силы специальных операций Грузии участвуют в международных учениях, 2022 г. Фото: Министерство обороны Грузии
Новости

Грузия приняла участие в военных учениях «Троянский след»

17/05/2022 - 12:45
11 1 minute read

Завершились масштабные ежегодные учения «Троянский след 2022», организованные Командованием специальных операций США в Европе (SOCEUR). Грузия участвует в учениях во второй раз.

По информации SOCEUR, учения прошли 3-14 мая и были сфокусированы на совершенствование возможностей Сил специальных операций, что означает «борьбу с множеством угроз», усиление интеграции с обычными силами и усиление оперативной совместимости между союзниками по НАТО.

Подразделения Сил специальных операций Грузии, США, Великобритании, Румынии и Испании проходили совместную подготовку в сухопутных и военно-морских компонентах в восточной и западной Грузии.

Посольство США в Грузии заявило, что «Силы специальных операций США проходят активную подготовку с союзниками по НАТО и европейскими партнерами».

«Эти совместные, комбинированные учения в Европе продолжат укреплять наши отношения с нашими союзниками и партнерами», — заявили в посольстве.

Всего в учениях приняли участие 30 стран, в том числе 15 принимающих стран и 3 300 военнослужащих.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
17/05/2022 - 12:45
11 1 minute read

მსგავსი/Related

В Украине погиб еще один грузинский доброволец

17/05/2022 - 12:55

Офис ООН в Грузии, Представительство ЕС и посольства о положении ЛГБТК + лиц

17/05/2022 - 11:23

Ираклий Кобахидзе оправдывает отказ от приглашения Грузии на встречу G7

16/05/2022 - 23:37

Бывший «премьер-министр» оккупированной Абхазии избран «депутатом»

16/05/2022 - 17:25
Back to top button