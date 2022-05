Грузия приняла участие в военных учениях «Троянский след»

Завершились масштабные ежегодные учения «Троянский след 2022», организованные Командованием специальных операций США в Европе (SOCEUR). Грузия участвует в учениях во второй раз.

По информации SOCEUR, учения прошли 3-14 мая и были сфокусированы на совершенствование возможностей Сил специальных операций, что означает «борьбу с множеством угроз», усиление интеграции с обычными силами и усиление оперативной совместимости между союзниками по НАТО.

Подразделения Сил специальных операций Грузии, США, Великобритании, Румынии и Испании проходили совместную подготовку в сухопутных и военно-морских компонентах в восточной и западной Грузии.

Посольство США в Грузии заявило, что «Силы специальных операций США проходят активную подготовку с союзниками по НАТО и европейскими партнерами».

«Эти совместные, комбинированные учения в Европе продолжат укреплять наши отношения с нашими союзниками и партнерами», — заявили в посольстве.

Всего в учениях приняли участие 30 стран, в том числе 15 принимающих стран и 3 300 военнослужащих.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)