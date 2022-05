ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობის ბრალდებით დაკავებულებს პატიმრობა მიუსაჯეს

საქართველოს გენერალური პროკურატურის 3 მაისის განცხადებით, თბილისის საქალაქო სასამართლომ დამნაშავედ ცნო გასული წლის აგვისტოში ტერორისტულ ორგანიზაცია „ისლამურ სახელმწიფოში“ გაერთიანებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების საქმეზე დაკავებული 5 პირი.

საგამოძიებო უწყების ცნობით, სასამართლომ მათგან ერთი უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების მუხლით (328-ე) ცნო დამნაშავედ და 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. დანარჩენი ოთხი კი – ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობის (327-ის I ნაწილი) მუხლით გაამტყუნა და თავისუფლება 10-10 წლით აღუკვეთა.

პროკურატურისვე განმარტებით, გამოძიებით დადასტურდა, რომ ტერორისტული ორგანიზაცია „ისლამური სახელმწიფოს“ წევრმა საქართველოს მოქალაქემ ამავე ორგანიზაციაში საქართველოს კიდევ 4 მოქალაქე გააწევრიანა, რომლებიც სირიაში წასვლას და „ისლამური სახელმწიფოს“ რიგებში ბრძოლას გეგმავდნენ.

მსჯავრდებულები სამართალდამცველებმა ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობის ბრალდებით 2021 წლის აგვისტოს ბოლოს, პანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს დააკავეს.

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)