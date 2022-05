Задержанные по обвинению в членстве в террористической организации приговорены к заключению

По сообщению Генеральной прокуратуры Грузии от 3 мая, Тбилисский городской суд признал виновными 5 человек, задержанных в августе прошлого года за присоединение к террористической организации «Исламское государство» и пособничество террористической деятельности.

По данным следственного ведомства, суд признал одного из них виновным (328) в присоединении к иностранной террористической организации и пособничестве террористической деятельности и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Остальные четверо были признаны виновными в членстве в террористической организации (часть I, статья 327) и приговорены к 10 годам лишения свободы каждый.

По заявлению прокуратуры, следствие подтвердило, что гражданин Грузии, член террористической организации «Исламское государство», завербовал в эту же организацию еще 4 граждан Грузии, которые планировали выехать в Сирию и воевать в рядах «Исламского государства».

Осужденные были задержаны правоохранителями по обвинению в членстве в террористической организации в ходе спецоперации в Панкисском ущелье в конце августа прошлого года.

