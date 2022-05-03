Тбилисский городской суд, фото: facebook.com/TbilisiCitycourtofficial/
Новости

Задержанные по обвинению в членстве в террористической организации приговорены к заключению

03/05/2022 - 17:23
11 1 minute read

По сообщению Генеральной прокуратуры Грузии от 3 мая, Тбилисский городской суд признал виновными 5 человек, задержанных в августе прошлого года за присоединение к террористической организации «Исламское государство» и пособничество террористической деятельности.

По данным следственного ведомства, суд признал одного из них виновным (328) в присоединении к иностранной террористической организации и пособничестве террористической деятельности и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Остальные четверо были признаны виновными в членстве в террористической организации (часть I, статья 327) и приговорены к 10 годам лишения свободы каждый.

По заявлению прокуратуры, следствие подтвердило, что гражданин Грузии, член террористической организации «Исламское государство», завербовал в эту же организацию еще 4 граждан Грузии, которые планировали выехать в Сирию и воевать в рядах «Исламского государства».

Осужденные были задержаны правоохранителями по обвинению в членстве в террористической организации в ходе спецоперации в Панкисском ущелье в конце августа прошлого года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
03/05/2022 - 17:23
11 1 minute read

მსგავსი/Related

Суд признал незаконным увольнение Нодара Меладзе и Нануки Жоржолиани из «Рустави-2»

04/05/2022 - 19:34

Секретарь СНБ Армении находится с визитом в Тбилиси

04/05/2022 - 14:15

НПО просят правительство Грузии опубликовать ответы на вопросник ЕС

03/05/2022 - 15:41

Годовая инфляция в Грузии в апреле составила 12,8%

03/05/2022 - 14:12
Back to top button