USAID-ის ადმინისტრატორის მოადგილე თბილისს სტუმრობდა

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ადმინისტრატორის მოადგილე, იზაბელ კოლმენი 23-24 მარტს თბილისს სტუმრობდა, სადაც იგი პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს, შალვა პაპუაშვილს შეხვდა.

„ძალიან მოხარული ვიყავი მადლობა გადამეხადა პრეზიდენტ [სალომე ზურაბიშვილისთვის] უკრაინისადმი მისი გულწრფელი მხარდაჭერის გამო“, – დაწერა Twitter-ზე კოლმენმა სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრის შემდეგ.

„ჩვენ არ შეგვიძლია დავივიწყოთ, რომ ქართველებს უშუალოდ ესმით რუსეთის აგრესიის საფრთხე და დასავლეთის ძლიერი, ერთიანი პასუხის საჭიროება“, – განაცხადა მან.

23 მარტს, პარლამენტში ვიზიტის შემდეგ, კოლმენმა ასევე Twitter-ზე დაწერა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარესთან, შალვა პაპუაშვილთან შეხვედრაზე მათ იმსჯელეს თუ „როგორ შეუძლიათ ჩვენს ქვეყნებს ერთად აღუდგენენ რუსეთის სისასტიკეს და მხარი დაუჭირონ დემოკრატიას უკრაინასა და საქართველოში“.

„საქართველოში უკრაინისადმი მხარდაჭერის გამომჟღავნება ძალიან ამაღელვებელია“, – დასძინა მან.

თავის მხრივ, შალვა პაპუაშვილმა დაწერა, რომ „რამდენადაც უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე საქართველო პროგრესულ ნაბიჯებს დგამს ევრუპული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე, დემოკრატიის კონსოლიდაციაში, ინსტიტუტების და [საქართველოს] მედეგობის გაძლიერებაში USAID-ის მხარდაჭერა ღირებულია“.

Honored to be in Georgia & to reaffirm @USAID’s solidarity with partners and allies who stand in opposition to Russia’s brutal war in #Ukraine. Thank you Prime Minister @GharibashviliGe for a meaningful discussion on Georgia’s support for Ukraine & its own democratic future pic.twitter.com/UsB0w4b05Z

— Isobel Coleman (@ColemanUSAID) March 24, 2022