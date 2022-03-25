Заместитель администратора USAID посетил Тбилиси

Заместитель администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изабель Коулман посетила Тбилиси 23-24 марта, где встретилась с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем Парламента Шалвой Папуашвили.

«Мне было очень приятно поблагодарить президента (Саломе Зурабишвили) за ее искреннюю поддержку Украины», — написала Коулман в Twitter после встречи с Саломе Зурабишвили.

«Мы не можем забывать, что грузины непосредственно понимают угрозу российской агрессии и необходимость сильного, единого ответа со стороны Запада», — сказала она.

После визита в Парламент 23 марта Коулман также написала в Твиттере, что во время встречи со спикером Парламента Шалвой Папуашвили они обсудили, «как наши страны могут работать вместе, чтобы воспрепятствовать жестокости России и поддержать демократию в Украине и Грузии».

«Поддержка Украины со стороны Грузии очень волнительна», — добавила она.

Со своей стороны, Шалва Папуашвили написал, что «по мере того, как Грузия движется вперед по пути европейской и евроатлантической интеграции в условиях вызовов безопасности, поддержка USAID в консолидации демократии, укреплении институтов и устойчивости (Грузии) является ценной».

Honored to be in Georgia & to reaffirm @USAID’s solidarity with partners and allies who stand in opposition to Russia’s brutal war in #Ukraine. Thank you Prime Minister @GharibashviliGe for a meaningful discussion on Georgia’s support for Ukraine & its own democratic future pic.twitter.com/UsB0w4b05Z — Isobel Coleman (@ColemanUSAID) March 24, 2022

Во время встречи с премьер-министром Грузии заместитель администратора USAID поблагодарила Ираклия Гарибашвили за «важный разговор о поддержке Грузией Украины, а также ее собственного демократического будущего».

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства, со своей стороны премьер-министр Гарибашвили отметил, что «Грузия является самым близким и надежным партнером США в регионе и привержена дальнейшему укреплению стратегического партнерства».

«Был особо отмечен бесценный вклад USAID в укрепление демократических институтов Грузии, поддержку экономического роста и евроатлантических устремлений через различные программы», — говорится в заявлении.

«В ходе встречи обсуждались продолжающиеся боевые действия в Украине и сложная ситуация с безопасностью в регионе в результате этого», — говорится в сообщении.

Во время своего визита в Тбилиси Изабель Коулман от имени USAID также подписала Меморандум о взаимопонимании с TBC банком, направленный на «дальнейшую диверсификацию экономики, продвижение решений, учитывающих климат, и создание высокооплачиваемых рабочих мест для грузин».

Вчера она также присутствовала на приеме, устроенном правительством Грузии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между США и Грузией.

Перед визитом в Тбилиси она посетила Брюссель, где встретилась с официальными лицами ЕС и Бельгии и приняла участие в Гуманитарном форуме ЕС.

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