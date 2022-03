საქართველოს ლიდერების მიმართვა „ნატო-საქართველოს სწავლება 2022-ის“ ღონისძიებაზე

პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ, შალვა პაპუაშვილმა სიტყვით მიმართეს ქართველ და უცხოელ სამხედრო პირებს და დიპლომატებს, რომლებიც „ნატო-საქართველოს სწავლება 2022-ის“ აღსანიშნავად გამართულ ღონისძიებაზე შეიკრიბნენ.

სალომე ზურაბიშვილის მიმართვა

ნატო-საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრში შეკრებილებისადმი მიმართვისას, საქართველოს პრეზიდენტმა, სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, რომ „ამ ურთულეს პერიოდში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობის უწყვეტი განვითარება, მისი მდგრადობის გაძლიერება და ნატოს სტანდარტებთან თავსებადობის ამაღლება“.

„დღეს უკრაინაში მიმდინარე რუსეთის აგრესიის ფონზე, საერთაშორისო თანამეგობრობა თანხმდება, რომ ევროპის მშვიდობა და უსაფრთხოება უპრეცედენტო გამოწვევების წინაშე დგას“, – დასძინა მანვე.

აღნიშნა რა, რომ სწავლებაში ალიანსის 20 პარტნიორი ქვეყნის 560-ზე მეტმა წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა, პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ „რუსეთის მრავალგზის მუქარაზე ეს თავისთავად პასუხია“.

„ეს არის კიდევ ერთი გამოხატულება და აღიარება იმ სანდო და საიმედო პარტნიორობისა, რომელიც საქართველომ მრავალჯერ დაუდასტურა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს“, – განაცხადა მანვე.

მისივე თქმით, დღეს არსებულ გლობალურ გამოწვევებთან გასამკლავებლად „კრიტიკულად აუცილებელია“ საქართველოს შესაძლებლობების განვითარება კიბერუსაფრთხოებისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების მიმართულებით.

მასალა განახლდება…

This post is also available in: English (ინგლისური)