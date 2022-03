Выступление лидеров Грузии на мероприятии «Учения НАТО-Грузия-2022»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и председатель Парламента Шалва Папуашвили обратились к грузинским и иностранным военным и дипломатам на мероприятии, посвященном «Учениям НАТО-Грузия 2022».

Обращение Саломе Зурабишвили

Обращаясь к собравшимся в Совместном учебно-оценочном центре НАТО-Грузия, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «в этот сложный период особенно важно постоянно развивать оборонный потенциал Грузии, укреплять ее устойчивость и повышать ее совместимость со стандартами НАТО».

«В свете продолжающейся сегодня российской агрессии в Украине международное сообщество согласно с тем, что европейский мир и безопасность сталкиваются с беспрецедентными вызовами», — добавила она.

Отметив, что в учениях приняли участие более 560 представителей 20 стран-партнеров НАТО, президент Зурабишвили подчеркнула, что «само по себе это является ответом на неоднократные угрозы России».

«Это еще одно выражение и признание верного и надежного партнерства, которое Грузия неоднократно подтверждала Североатлантическому альянсу», — заявила она.

По ее словам, для того чтобы преодолеть существующие сегодня глобальные вызовы, «критически необходимо» развивать возможности Грузии в сфере кибербезопасности и стратегических коммуникаций.

Обращение премьер-министра Ираклия Гарибашвили

В своем выступлении премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность командно-штабных учений НАТО-Грузия с точки зрения повышения боеготовности Сил обороны, улучшения управления и повышения совместимости с Североатлантическим альянсом.

«На протяжении многих лет мы защищали и защищаем мир во всем мире вместе со многими нашими партнерами», — сказал он, добавив, что «такие учения являются не только отличным способом обмена знаниями и опытом, но и укрепляют нашу координацию и способствуют безопасности и стабильности».

По его словам, организуя такие учения, руководство Грузии «еще раз подтверждает высокую квалификацию и профессионализм нашей армии и в данном случае ее командного звена».

«Я хочу с гордостью сказать, что сегодня наша армия сильна и более совместима с НАТО, чем когда-либо прежде», — сказал он.

Ираклий Гарибашвили также отметил, что Грузия имеет «ценностное единство» со своими западными партнерами и НАТО, добавив, что «мы неоднократно демонстрировали это своими демократическими реформами и нашим вкладом в глобальную безопасность».

Обращение Шалвы Папуашвили

«Наша готовность и бдительность являются главной гарантией мира — с учетом новой геополитической реальности проведение совместных военных учений Грузии и НАТО является сильным сигналом единства и подтверждает, что НАТО продолжает поддерживать суверенные устремления своих партнеров», — заявил Шалва Папуашвили.

Он также акцентировал внимание на участии Грузии в международных миссиях и подчеркнул, что «80% Сил обороны Грузии достойно служили в рамках миссий НАТО и ЕС. Сегодня наши военнослужащие, которые достойны, чтобы гордиться ими, могут выполнять самые сложные задачи».

«На земле Афганистана и Ирака 35 наших героических солдат отдали свои жизни для защиты общих целей и ценностей, более 300 получили телесные повреждения», — сказал он.

Он также добавил, что «сняты все вопросы относительно их профессионализма и готовности, а также совместимости со стандартами НАТО».

«Грузия неоднократно доказывала, что является надежным и опытным партнером НАТО, способным внести ценный вклад в глобальный мир и безопасность», — подчеркнул глава Парламента.

Об учениях

«Учения НАТО-Грузия 2022» — третьи учения в цикле учений НАТО-Грузия, которые проводятся раз в три года. Первые учения прошли в 2016 году, вторые – в 2019 году.

Это командно-штабные, а не полевые учения, предполагающие компьютерную подготовку. В ходе учений участники развивают навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, и обмениваются знаниями и опытом друг с другом.

По словам президента Грузии, учения завершатся завтра, 25 марта.

