Джуаншер Бурчуладзе принял участие в Министериале обороны НАТО

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе сегодня вместе со своими коллегами из Украины, Швеции и Финляндии принял участие в специальном Министериале НАТО в Брюсселе, который прошел на фоне полномасштабной интервенции России в Украине.

«Грузия еще никогда не была такой актуальной темой в НАТО», — заявил после министериала Джуаншер Бурчуладзе, подчеркнув, что все выступавшие «четко изложили» задачи и цели, которые есть у Грузии, как и у Украины.

Он также отметил, что его коллеги из стран-членов НАТО пообещали помочь Грузии в достижении ее «целей», «что является выбором нашего народа».

Говоря о продолжающейся войне в Украине, Джуаншер Бурчуладзе сказал, что «эскалация может привести к катастрофе, так считает весь цивилизованный мир».

«С санкциями и другими механизмами, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, конечно, цель будет достигнута», — подчеркнул он.

Говоря о позиции правительства Грузии в отношении санкций против России, министр Бурчуладзе пояснил, что такая политика правительства «не вызывает вопросов» у наших стран-партнеров.

По его словам, на встрече также были заданы вопросы о том, «насколько форсировано возможно предоставление Грузии и Украине статуса кандидата в Евросоюз».

