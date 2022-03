რუსეთის უკრაინაში შეჭრას აფხაზეთში გულმხურვალე მხარდაჭერა არ მოჰყოლია

დაახლოებით 2 600 ადამიანი, ძირითადად სამხედრო, უსაფრთხოებისა და სამართალდამცველი სფეროებიდან, 11 მარტს სოხუმის დინამოს სტადიონზე უკრაინაში რუსეთის მიერ დაწყებული ომის მხარდასაჭერად შეიკრიბა.

აქცია, რომელიც სოხუმის ადმინისტრაციის მიერ იყო ორგანიზებული, მას შემდეგ გაიმართა, რაც აფხაზეთის საზოგადოებამ მცირე მხარდაჭერა გამოხატა მოსკოვის მიმართ.

„მე, როგორც სახელმწიფოს მეთაური, აფხაზეთის რესპუბლიკის მთელი ხელმძღვანელობა და ჩვენი მრავალეთნიკური ხალხი სრულად ვემხრობით რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს“, – მიმართა ოკუპირებული აფხაზეთის ლიდერმა, ასლან ბჟანიამ აქციის მონაწილეებს.

„გვესმის, თუ რამდენად რთული იყო რუსეთის ხელმძღვანელობისთვის და პირადად ვლადიმირ პუტინისთვის სპეციალური სამხედრო ოპერაციის განხორციელების გადაწყვეტილების მიღება“, – აღნიშნა ბჟანიამ.

მისი თქმით, აქციაზე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების ყოფნა იმაზე მიანიშნებს, რომ „ჩვენ ერთიანნი ვართ რუსეთ-აფხაზეთის ურთიერთობების განვითარების საკითხში“.

„სამწუხაროდ, უკრაინა არის იარაღი, რომლის მეშვეობითაც ე.წ. კოლექტიური დასავლეთი იმპერიალიზმის პოლიტიკას ახორციელებს, რომლის მიზანიც ერთპოლუსიანი მსოფლიოს ჩამოყალიბებაა“, – განაცხადა ბჟანიამ და ერთპოლუსიანი მსოფლიოს დასრულების საჭიროების შესახებ 2007 წლის მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე პუტინის გამოსვლა გაიხსენა.

ეს უკრაინაში რუსეთის ქმედებების მხარდასაჭერად სოხუმში შედარებით მასშტაბური პირველი აქცია იყო. მანამდე, 7 მარტს, რუსეთისადმი მხარდაჭერა დაახლოებით 30 ადამიანმა გამოხატა.

7 მარტს, უკრაინაში „რუსეთის სპეცოპერაციის“ მხარდამჭერი აქცია გაიმართა გუდაუთაშიც. აქცია 12 მარტის „საპარლამენტო არჩევნებში“ მონაწილე რამდენიმე კანდიდატის მიერ იყო ორგანიზენული. ესენი არიან – ლეონიდ ლაკერბაია, ახრა ფაჩულია, ბესლან ხალვაში, ალმასხან ბარციცი, ალისა გულარია და ფარიდ კობახია.

უკრაინაში რუსეთის ქმედებების მხარდაჭერის მიმართ ენთუზიაზმის ნაკლებობა ოპოზიციის ლიდერის, ადგურ არძინბას განცხადებაშიც აისახა, რომელმაც ბჟანიას მოუწოდა, რომ აფხაზეთის მოსახლეობას მიმართოს.

„ხალხი დაძაბულია, ბევრი ურთიერთსაწინააღმდეგო ინფორმაცია ვრცელდება და ხალხმა არ იცის, რა ხდება და სახელმწიფოს მეთაურმა უნდა უთხრას ხალხს, რა კეთდება და რას უნდა ელოდონ“, – განაცხადა მან 6 მარტს.

ექსპერტმა აფხაზეთის საკითხებში, გიორგი ქანაშვილმა განაცხადა, რომ აფხაზეთის საზოგადოებას განსხვავებული დამოკიდებულა აქვს უკრაინაში რუსეთის შეჭრაზე და რომ რუსეთის თავდასხმა უკრაინაზე საერთო მხარდაჭერით არ სარგებლობს.

თუმცა, მისივე თქმით, აფხაზეთის მოსახლეობას არ სურს უკრაინაში რუსეთმა ომი წააგოს, რადგანაც შეცვლილ გეოპოლიტიკურ რეალობას და დასუსტებულ რუსეთს, შესაძლოა, თბილისის მიერ რეგიონზე კონტროლის დაბრუნების მცდელობა მოჰყვეს.

რაც შეეხება ცხინვალის რეგიონს, აქ დე ფაქტო ხელისუფლებამ უფრო სწრაფად მოახერხა მოსკოვის ქმედებების მიმართ მხარდაჭერის მოპოვება.

2 მარტს, მმართველმა პარტიამ „ერთიანი ოსეთი“ „დონეცკისა და ლუგანსკის დასაცავად სამხედრო სპეცოპერაციის ჩატარებაზე“ პუტინის გადაწყვეტილების მხარდასაჭერად ცხინვალის ცენტრში რამდენიმე ასეული ადამიანი შეკრიბა.

„ჩვენი ფიქრები და ძალები პუტინთან და დონბასთანაა. დიდება რუსეთს“, – მიმართა ცხინვალის რეგიონის ლიდერმა, ანატოლი ბიბილოვმა შეკრებილებს.

