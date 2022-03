Вторжение России в Украину не встретило сильной поддержки в Абхазии

Около 2600 человек, в основном представители силовых ведомств, органов безопасности и правоохранительных органов, собрались 11 марта на стадионе «Динамо» в Сухуми, чтобы поддержать войну, которую Россия ведет в Украине.

Акция, которая была организована сухумской администрацией, состоялась после того, как абхазское общество не стало выражать сильной поддержки действиям Москвы.

«Я, как глава государства, все руководство Республики Абхазия и наш многонациональный народ всецело поддерживаем президента России Владимира Владимировича Путина», — заявил участникам акции лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания.

«Осознаем, как непросто руководству России и лично Владимиру Владимировичу (Путину) далось решение о проведении специальной военной операции», — сказал Бжания.

По его словам, присутствие на митинге представителей различных политических партий и гражданского общества свидетельствует о том, что «в вопросе развития абхазо-российских отношений мы едины».

«К сожалению, Украина стала инструментом, посредством которого так называемый коллективный запад осуществляет по сути политику империализма, нацеленную на установление однополярного мира», — сказал Бжания, напомнив о выступлении Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года о необходимости покончить с однополярным миром.

Это был первый масштабный митинг в Сухуми в поддержку действий России в Украине. Ранее, 7 марта, в поддержку России высказались около 30 человек.

7 марта в Гудаута также прошла акция в поддержку «российской спецоперации» на Украине. Митинг был организован несколькими кандидатами, участвующими в парламентских выборах 12 марта. Это — Леонид Лакербая, Ахра Пачулия, Беслан Халваш, Алмасхан Барцыц, Алиса Гулария и Фарид Кобахия.

Отсутствие энтузиазма в поддержке действий России в Украине отразилось и в заявлении лидера оппозиции Адгура Ардзинба, который призвал Бжания обратиться к народу Абхазии.

«Люди напряжены, много противоречивой информации и люди не знают, что происходит. И глава государства должен сказать людям, что предпринимается, чего им ждать. Это важно», — сказал он 6 марта.

Эксперт по вопросам Абхазии Гиорги Канашвили сказал, что абхазское общество по-разному относится к вторжению России в Украину и что нападение России на Украину не пользуется всеобщей поддержкой.

Однако, по его словам, народ Абхазии не хочет, чтобы Россия проиграла войну в Украине, поскольку изменившаяся геополитическая реальность и ослабление России, по их мнению, могут привести к попытке Тбилиси восстановить контроль над регионом.

Что касается Цхинвальского региона, здесь де-факто властям удалось быстрее заручиться поддержкой населения в отношении действий Москвы.

2 марта правящая партия «Единая Осетия» собралась в центре Цхинвали в поддержку решения Путина «начать специальную военную операцию по защите Донецка и Луганска».

«Наши мысли и силы с Путиным и Донбассом. Слава России», — обратился к собравшимся глава Цхинвальского региона Анатолий Бибилов.

Граждане на митинге в оккупированном Цхинвали с протестными транспарантами с надписями: «За Путина», «Владимир Владимирович, Осетия вас поддерживает», фото: ИА «Рес»

