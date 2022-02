იენს სტოლტენბერგი საქართველოსთვის მეტი მხარდაჭერის შესახებ საუბრობს 

„კრემლი ცდილობს აიძულოს ნატო და ევროკავშირი, რომ პარტნიორებს ნაკლები მხარდაჭერა აღმოვუჩინოთ“, – განაცხადა ნატოს გენერალურმა, მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ნატოს სახელმწიფოთა და მთავრობების მეთაურთა ონლაინის სამიტის შემდეგ.

„[მაგრამ] ჩვენი კოლექტიური პასუხი უნდა იყოს მეტი მხარდაჭერა ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორებიცაა – საქართველო, მოლდოვა და ბოსნია და ჰერცეგოვინა“, – აღნიშნა მან.

სტოლტენბერგმა დასძინა, რომ ეს საჭიროა „იმისათვის, რომ დავეხმაროთ მათ დემოკრატიული რეფორმების განხორციელებასა და იმ გზაზე მსვლელობაში, რომელიც თავად აირჩიეს“.

